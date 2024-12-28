На территории Украины находятся около 600 тысяч российских солдат – ГУР

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что сейчас на временно оккупированных территориях Украины находится примерно 600 тысяч российских военных.

Источник: Юсов в интервью телеканалу "Новости.LIVE"

Детали: По словам Юсова, потери российских войск являются колоссальными и демонстрируют тенденцию к росту. В то же время количество российских солдат на территории Украины остается постоянным в течение последнего времени.

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Прямая речь: "Количество российских солдат на временно оккупированных территориях Украины составляет около 600 тысяч. Те рекрутинговые мобилизационные мероприятия, которые принимает враг, направленные прежде всего на пополнение потерь, потому что они колоссальные и имеют тенденцию к увеличению".

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