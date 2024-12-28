Росіяни відзвітували про масовану атаку українських БПЛА на їхні області

Російська влада повідомила, що в ніч на 28 грудня 56 українських безпілотників атакували кілька їхніх регіонів.

Джерело: МО РФ

Деталі: Традиційно, за словами росіян, усі БПЛА збиті.

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Зафіксовано 11 БПЛА над Бєлгородською, 28 над Воронезькою і 17 над Ростовською областями.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що в одному з районів регіону під час падіння уламків безпілотника стався обрив контактної мережі на залізниці. Кілька поїздів було затримано.

Нагадаємо: Губернатор Бєлгородської області Росії В'ячеслав Гладков заявив про атаку безпілотників ЗСУ по Красногвардійському районі, яка начебто спричинила поранення двох місцевих жителів та пошкодження інфраструктури.