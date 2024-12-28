Россияне отчитались о массированной атаке украинских БПЛА на их области
Суббота, 28 декабря 2024, 09:59
Российские власти сообщили, что в ночь на 28 декабря 56 украинских беспилотников атаковали несколько их регионов.
Источник: МО РФ
Детали: Традиционно, по словам россиян, все БПЛА сбиты.
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Зафиксированы 11 БПЛА над Белгородской, 28 над Воронежской и 17 над Ростовской областями.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. Несколько поездов были задержаны.
Напомним: Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил об атаке беспилотников ВСУ по Красногвардейскому району, которая якобы привела к ранению двух местных жителей и повреждению инфраструктуры.