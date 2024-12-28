Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Россияне отчитались о массированной атаке украинских БПЛА на их области

Роман ПетренкоСуббота, 28 декабря 2024, 09:59
Россияне отчитались о массированной атаке украинских БПЛА на их области
фото УКРОБОРОНПРОМ

Российские власти сообщили, что в ночь на 28 декабря 56 украинских беспилотников атаковали несколько их регионов.

Источник: МО РФ

Детали: Традиционно, по словам россиян, все БПЛА сбиты.

Реклама:

Зафиксированы 11 БПЛА над Белгородской, 28 над Воронежской и 17 над Ростовской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. Несколько поездов были задержаны.

Напомним: Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков заявил об атаке беспилотников ВСУ по Красногвардейскому району, которая якобы привела к ранению двух местных жителей и повреждению инфраструктуры.

Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд

ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Все новости...
Росcия
Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области
На Западе возмущены роликом россиян, где ПВО сбивает Санту
Зазомбированные военные КНДР накладывают на себя руки, чтобы не попасть в плен - Белый дом
Последние новости
01:06
Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони усиление ПВО и восстановление Украины
00:56
Усик назвал лучшего молодого боксера мира
00:29
Зеленский обсудит с премьером Великобритании отправку миротворцев в Украину
23:45
Россияне атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине, есть пострадавшие
23:30
5 причин, почему вы постоянно болеете – объясняет семейный врач
23:28
Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд
23:27
СМИ: Канада готовит ответ на тарифы, которые анонсировал Трамп
23:14
Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль
22:56
Новости экономики 9 января: восстановление реестров, добыча соли на Закарпатье
22:52
Исторический показатель: Женская сборная Украины по пляжному футболу поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
Все новости...
Реклама:
Реклама: