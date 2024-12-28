Базу з ремонту "Шахедів" знищили Сили оборони в Орловській області

26 грудня Сили оборони завдали удару по захищеному об’єкту збройних сил РФ в Орловській області, де ремонтували безпілотники "Шахед".

Джерело: Генштаб

Деталі: За даними військових, унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе Shahed, який складався з низки бетонних захищених споруд.

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Дослівно: "Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

Збройні Сили України володіють детальною інформацією про об’єкти збройних сил РФ.

Робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі".

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Нагадаємо: Російська влада повідомила, що в ніч на 28 грудня 56 українських безпілотників атакували кілька їхніх регіонів.