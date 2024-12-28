Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

Роман ПетренкоСуббота, 28 декабря 2024, 10:18
Базу по ремонту Шахедов уничтожили Силы обороны в Орловской области
фото с соцсетей

26 декабря Силы обороны нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил РФ в Орловской области, где ремонтировали беспилотники "Шахед".

Источник: Генштаб

Детали: По данным военных, в результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed, который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений.

Реклама:

Дословно: "Указанная боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

Вооруженные Силы Украины обладают детальной информацией об объектах вооруженных сил РФ.

Работа по выявлению и поражению целей на территории агрессора будет продолжаться и в дальнейшем".

РЕКЛАМА:

Напомним: Российские власти сообщили, что в ночь на 28 декабря 56 украинских беспилотников атаковали несколько их регионов.

РосcиявойнаШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд

ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК

Зеленский прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьером и президентом

видео, ОбновленоВ Киеве произошла авария на теплосети: машины оказались в воде

Нардепу-слуге Кормышкиной объявили еще одно подозрение – в сокрытии доходов

видеоВ Белгород-Днестровском возле госучреждения прогремел взрыв: на месте работают СБУ и полиция

Все новости...
В Харькове десятки тысяч людей без тепла
Зазомбированные военные КНДР накладывают на себя руки, чтобы не попасть в плен - Белый дом
На Западе возмущены роликом россиян, где ПВО сбивает Санту
Россияне отчитались о массированной атаке украинских БПЛА на их области
Последние новости
23:45
Россияне атаковали с беспилотника Берислав на Херсонщине, есть пострадавшие
23:30
5 причин, почему вы постоянно болеете – объясняет семейный врач
23:28
Зеленский: На "Рамштайн" договорились о дополнительных пакетах поддержки на $2 млрд
23:27
СМИ: Канада готовит ответ на тарифы, которые анонсировал Трамп
23:14
Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль
22:56
Новости экономики 9 января: восстановление реестров, добыча соли на Закарпатье
22:52
Исторический показатель: Женская сборная Украины по пляжному футболу поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
22:41
фотоМузей Ханенко завершил реставрацию после повреждений от российского обстрела
22:31
Генштаб: На Курском направлении украинские войска отбили 25 атак врага
21:54
ВАКС приговорил к 15 годам тюрьмы экс-нардепа Крючкова, который сбежал в Монако – ЦПК
Все новости...
Реклама:
Реклама: