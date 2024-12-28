Базу по ремонту "Шахедов" уничтожили Силы обороны в Орловской области

26 декабря Силы обороны нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил РФ в Орловской области, где ремонтировали беспилотники "Шахед".

Источник: Генштаб

Детали: По данным военных, в результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе Shahed, который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений.

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Дословно: "Указанная боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

Вооруженные Силы Украины обладают детальной информацией об объектах вооруженных сил РФ.

Работа по выявлению и поражению целей на территории агрессора будет продолжаться и в дальнейшем".

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Напомним: Российские власти сообщили, что в ночь на 28 декабря 56 украинских беспилотников атаковали несколько их регионов.