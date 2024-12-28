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"Я зрадив рідну партію": ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового

Роман ПетренкоСубота, 28 грудня 2024, 11:56
Я зрадив рідну партію: ССО оприлюднили щоденник вбитого північнокорейського військового
фото: ССО

Знищений операторами ССО на Курщині північнокорейський спецпризначенець Гьонг Хонг Джонг залишив після себе нотатник, який зараз поступово перекладається. Його записи розкривають, що КНДР відправила до Росії елітних бійців.

Джерело: ССО

Деталі: У новому записі рядовий пише, що був відправлений за тисячі кілометрів допомагати російським військам за якусь провину.

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Дослівно зі щоденника: "Я виріс в лоні благодатної партії, навчався досхочу не турбуючись ні про що у цьому світі. Є більше невідомої любові, ніж пізнаної та прийнятої. Я не знав, як реагувати на те щастя, яким мене оточили.

Оскільки захист вітчизни є священним обовʼязком громадянина, а найбільшим обовʼязком є оборона вітчизни, в чому і полягає все моє щастя, я одягаю військову форму революції, заради захисту верховного головнокомандуючого. Я був благословенний отриманням можливості здобути підвищення як головного сержанта в моїй роті. Однак я зрадив рідну партію, яка мені довіряла, і вчинив невдячні вчинки проти верховного головнокомандувача

Гріхи, які я вчинив, непростимі, але моя батьківщина дала мені шлях до відродження, до нового старту в житті

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Тепер мені нічого не залишається, як повернути довіру, яку я мав. Я піду на передову лінію в цій операції, і я беззастережно виконуватиму накази верховного головнокомандувача Кім Чен Ина, навіть якщо це коштуватиме мені життя. Я покажу всьому світу непереможну хоробрість і жертовність Червоних Спеціальних Сил (Червоних командирів) Кім Чен Ина.

Коли ми виграємо війну і повернемося на батьківщину, я подам петицію до партії".

 

Деталі: У попередній (другій) частині він розписував, як полювати на дрони на живця. Коли один військовий відвертає увагу дрона на себе, а інші два за ним полюють.

У першому записі Джонг вітав іншого солдата Сонг Джі Мьонга з днем народження.

Нагадаємо: У США заявили, що військові Північної Кореї, які воюють проти України на боці Росії у Курській області накладають на себе руки, аби не потрапити у полон до українських Сил оборони.

ССОКНДРРосіяполонені
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