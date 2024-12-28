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Зазомбовані військові КНДР накладають на себе руки, щоб не потрапити в полон – Білий дім

Уляна Кричковська, Роман ПетренкоСубота, 28 грудня 2024, 09:06
Зазомбовані військові КНДР накладають на себе руки, щоб не потрапити в полон – Білий дім
фото: getty images

У США заявили, що військові Північної Кореї, які воюють проти України на боці Росії у Курській області накладають на себе руки, аби не потрапити у полон до українських Сил оборони.

Джерело: представник Білого дому Джон Кірбі на брифінгу в пʼятницю, "Європейська правда"

Деталі: Як заявив представник Білого дому – російські та північнокорейські лідери розглядають військових КНДР як "витратний матеріал" та віддають їм накази про "безнадійні атаки на українську оборону".

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Він зауважив, що ці військові "зазомбовані" та наполягають на атаках навіть тоді, коли зрозуміло, що вони марні.

"Ми також маємо повідомлення про те, що північнокорейські солдати накладають на себе руки, а не здаються в полон українським силам, ймовірно, через страх репресій проти їхніх сімей у Північній Кореї у випадку, якщо вони потраплять у полон", – зазначив Кірбі. 

Представник Білого дому додав, що попри всі речі, які російські військові дають цим військовим – "чи то гвинтівки, боєприпаси, артилерію, рюкзаки, що б вони там не робили", – він сподівається, що вони дають цим командирам велику кількість мішків для трупів, тому що "вони точно знадобляться".

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Під час цього брифінгу також стало відомо, що лише за останній тиждень у Курській області північнокорейські війська втратили тисячу загиблими та пораненими.

Зауважимо, у п'ятницю, 27 грудня, розвідка Південної Кореї підтвердила захоплення українськими військовими пораненого північнокорейського солдата, який воював на боці Росії.

Пізніше розвідники Південної Кореї посилаючись на дані "дружньої країни" повідомили, що він помер.

У Пентагоні перед тим прогнозували збільшення втрат серед північнокорейських військових, які продовжують брати участь у боях на території Курської області.

Водночас американські розвідувальні служби вважають, що розгортання північнокорейських військ в РФ було ідеєю Північної Кореї, а не Росії.

КНДРРосіявійнаСША
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