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"Я предал родную партию": ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного

Роман ПетренкоСуббота, 28 декабря 2024, 11:56
Я предал родную партию: ССО обнародовали дневник убитого северокорейского военного
фото: ССО

Уничтоженный операторами ССО на Курщине северокорейский спецназовец Гьонг Хонг Джонг оставил после себя блокнот, который сейчас постепенно переводится. Его записи раскрывают, что КНДР отправила в Россию элитных бойцов.

Источник: ССО

Детали: В новой записи рядовой пишет, что был отправлен за тысячи километров помогать российским войскам за какую-то провинность.

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Дословно из дневника: "Я вырос в лоне благодатной партии, учился вволю не беспокоясь ни о чем в этом мире. Есть больше неизвестной любви, чем познанной и принятой. Я не знал, как реагировать на то счастье, которым меня окружили.

Поскольку защита отечества является священной обязанностью гражданина, а самой большой обязанностью является оборона отечества, в чем и заключается все мое счастье, я надеваю военную форму революции, ради защиты верховного главнокомандующего. Я был благословлен получением возможности получить повышение в качестве главного сержанта в моей роте. Однако я предал родную партию, которая мне доверяла, и совершил неблагодарные поступки против верховного главнокомандующего

Грехи, которые я совершил, непростительны, но моя родина дала мне путь к возрождению, к новому старту в жизни

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Теперь мне ничего не остается, как вернуть доверие, которое я имел. Я пойду на передовую линию в этой операции, и я безоговорочно буду выполнять приказы верховного главнокомандующего Ким Чен Ына, даже если это будет стоить мне жизни. Я покажу всему миру непобедимую храбрость и жертвенность Красных Специальных Сил (Красных командиров) Ким Чен Ына.

Когда мы выиграем войну и вернемся на родину, я подам петицию в партию".

 

Детали: В предыдущей (второй) части он расписывал, как охотиться на дроны на живца. Когда один военный отвлекает внимание дрона на себя, а другие два за ним охотятся.

В первой записи Джонг поздравлял другого солдата Сонг Джи Мьонга с днем рождения.

Напомним: В США заявили, что военные Северной Кореи, которые воюют против Украины на стороне России в Курской области, накладывают на себя руки, чтобы не попасть в плен к украинским Силам обороны.

ССОКНДРРосcияпленные
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