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Зеленський поговорив з Алієвим про катастрофу літака

Ірина Кутєлєва, Роман ПетренкоСубота, 28 грудня 2024, 16:04
Зеленський поговорив з Алієвим про катастрофу літака
фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої йшлося про авіакатастрофу літака Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії".

Джерело: Зеленський в X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Український президент висловив співчуття у зв’язку з авіакатастрофою, жертвами якої стали 38 людей.

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"Ключовим пріоритетом зараз є ретельне розслідування, яке дасть відповіді на всі питання про те, що сталося насправді", – підкреслив він.

Зеленський зазначив, що Росія "має надати чіткі пояснення" у зв'язку з авіакатастрофою, а також додав, що на фото й відео "чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм’ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО".

"Ми підтримаємо Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами та закликаємо інші країни також надати допомогу", – додав президент України.

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 Крім того, як зазначив Зеленський, вони з Алієвим домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.

Передісторія: 

  • 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.
  • 27 грудня Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився у Казахстані, свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоїне втручання, встановить слідство.
  • Глава Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим попросив вибачення за "трагічний інцидент" із літаком Azerbaijan Airlines, який стався в повітряному просторі Росії.

ЗеленськийАлієвПутінППО
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