Зеленський поговорив з Алієвим про катастрофу літака

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої йшлося про авіакатастрофу літака Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії".

Джерело: Зеленський в X (Twitter), "Європейська правда"

Деталі: Український президент висловив співчуття у зв’язку з авіакатастрофою, жертвами якої стали 38 людей.

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"Ключовим пріоритетом зараз є ретельне розслідування, яке дасть відповіді на всі питання про те, що сталося насправді", – підкреслив він.

Зеленський зазначив, що Росія "має надати чіткі пояснення" у зв'язку з авіакатастрофою, а також додав, що на фото й відео "чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм’ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО".

"Ми підтримаємо Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами та закликаємо інші країни також надати допомогу", – додав президент України.

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Крім того, як зазначив Зеленський, вони з Алієвим домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.

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