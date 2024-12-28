Зеленський поговорив з Алієвим про катастрофу літака
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час якої йшлося про авіакатастрофу літака Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії".
Джерело: Зеленський в X (Twitter), "Європейська правда"
Деталі: Український президент висловив співчуття у зв’язку з авіакатастрофою, жертвами якої стали 38 людей.
"Ключовим пріоритетом зараз є ретельне розслідування, яке дасть відповіді на всі питання про те, що сталося насправді", – підкреслив він.
Зеленський зазначив, що Росія "має надати чіткі пояснення" у зв'язку з авіакатастрофою, а також додав, що на фото й відео "чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм’ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО".
"Ми підтримаємо Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами та закликаємо інші країни також надати допомогу", – додав президент України.
Крім того, як зазначив Зеленський, вони з Алієвим домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.
Передісторія:
- 25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.
- 27 грудня Міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв заявив, що свідчення очевидців та пробоїни у фюзеляжі літака "Азербайджанських авіаліній", який розбився у Казахстані, свідчать про зовнішнє втручання, а тип зброї, з якої було скоїне втручання, встановить слідство.
- Глава Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим попросив вибачення за "трагічний інцидент" із літаком Azerbaijan Airlines, який стався в повітряному просторі Росії.