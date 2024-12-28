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Зеленский поговорил с Алиевым о катастрофе самолета

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 28 декабря 2024, 16:04
Зеленский поговорил с Алиевым о катастрофе самолета
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого речь шла об авиакатастрофе самолета Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

Источник: Зеленский в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Украинский президент выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, жертвами которой стали 38 человек.

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"Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Россия "должна предоставить четкие объяснения" в связи с авиакатастрофой, а также добавил, что на фото и видео "четко видны повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО".

"Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь", – добавил президент Украины.

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Кроме того, как отметил Зеленский, они с Алиевым договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время.

Предыстория: 

  • 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от Актау в Казахстане. В результате аварии погибли 38 человек.
  • 27 декабря Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что показания очевидцев и пробоины в фюзеляже самолета "Азербайджанских авиалиний", который разбился в Казахстане, свидетельствуют о внешнем вмешательстве, а тип оружия, из которого было совершено вмешательство, установит следствие.
  • Глава России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым извинился за "трагический инцидент" с самолетом Azerbaijan Airlines, который произошел в воздушном пространстве России.

ЗеленскийАлиевПутинПВО
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