Зеленский поговорил с Алиевым о катастрофе самолета

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого речь шла об авиакатастрофе самолета Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии".

Источник: Зеленский в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Украинский президент выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой, жертвами которой стали 38 человек.

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"Ключевым приоритетом сейчас является тщательное расследование, которое даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что Россия "должна предоставить четкие объяснения" в связи с авиакатастрофой, а также добавил, что на фото и видео "четко видны повреждения фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, которые очень напоминают удар ракетой ПВО".

"Мы поддержим Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами и призываем другие страны также оказать помощь", – добавил президент Украины.

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Кроме того, как отметил Зеленский, они с Алиевым договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время.

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