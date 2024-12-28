Кабмін погодив звільнення очільників Київщини й Полтавщини

Руслан Кравченко, фото з його Facebook

Кабінет міністрів погодив звільнення Руслана Кравченка з посади голови Київської ОДА і Філіпа Проніна з посади голови Полтавської ОДА.

Джерело: телеграм-канал Кабміну

Дослівно: "На своєму засіданні 28 грудня Кабінет міністрів України підтримав проєкти указів президента про звільнення:

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Кравченка Руслана Андрійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації;

Проніна Філіпа Євгеновича з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації".

Що передувало: Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Кравченка головою Київської ОДА 10 квітня 2023 року, а Філіпа Проніна головою Полтавської ОДА - 10 жовтня 2023 року.