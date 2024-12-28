Кабмин согласовал увольнение руководителей Киевской и Полтавской областей

Руслан Кравченко, фото из его Facebook

Кабинет министров согласовал увольнение Руслана Кравченко с должности председателя Киевской ОГА и Филиппа Пронина с должности председателя Полтавской ОГА.

Источник: телеграм-канал Кабмина

Дословно: "На своем заседании 28 декабря Кабинет министров Украины поддержал проекты указов президента об увольнении:

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Кравченко Руслана Андреевича с должности председателя Киевской областной государственной администрации;

Пронина Филиппа Евгеньевича с должности председателя Полтавской областной государственной администрации".

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Кравченко председателем Киевской ОГА 10 апреля 2023 года, а Филиппа Пронина председателем Полтавской ОГА - 10 октября 2023 года.