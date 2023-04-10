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Зеленський затвердив Кравченка на посаді голови Київської ОВА

Станіслав ПогоріловПонеділок, 10 квітня 2023, 22:17
Зеленський затвердив Кравченка на посаді голови Київської ОВА
ФОТО: РУСЛАН КРАВЧЕНКО, РАДІО СВОБОДА

Президент Володимир Зеленський 10 квітня своїм указом №204/2023 затвердив Руслана Кравченка головою Київської облдержадміністрації.

Джерело: указ президента

Дослівно: "Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації".

Що було раніше: Кабінет міністрів 7 квітня підтримав призначення нового голови Київської обласної державної адміністрації.

Довідково: Кравченко є керівником Бучанської окружної прокуратури з 2021 року. Раніше працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. У 2019–2020 роках він подавався на посаду прокурора САП, потім – брав участь в конкурсі на посаду керівника НАБУ. Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (23 серпня 2022).

Кравченко був прокурором у справі, де Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

Під час співбесіди на посаду керівника НАБУ до Кравченка були питання щодо нерухомості, заощаджень та політичного бекграунду його родичів.

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Теми: Київська областьукази
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