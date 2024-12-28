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ДБР проводить обшук у командира 211-ї бригади, йому готують нову підозру – джерело

Валентина РоманенкоСубота, 28 грудня 2024, 22:38
ДБР проводить обшук у командира 211-ї бригади, йому готують нову підозру – джерело
колаж УП

Працівники Державного бюро розслідувань 28 грудня проводять слідчі дії в командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ полковника Олега Побережнюка.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в правоохоронних органах

Деталі: Увечері суботи слідчі ДБР прийшли з обшуком до комбрига за місцем проживання.

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За даними слідства, у період з лютого по липень 2024 року Побережнюк, достовірно знаючи про факти катувань та іншого нелюдського поводження з боку підлеглого офіцера (Владислава Пастуха –ред.) до військовослужбовців, не реагував на вказані факти та не ініціював питання щодо притягнення військового до відповідальності.

Командиру бригади готується повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 426 КК України (бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану –ред.).

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Що передувало: Поліція Тернопільщини повідомила про підозру командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку у зловживанні службовим становищем за фактом залучення підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в районі бойових дій.

У цьому провадженні, відкритому поліцією, суд арештував Побережнюка із альтернатовою застави. 20 грудня Побережнюк вийшов з-під варти під заставу в розмірі 908 400 гривень.

Водночас ДБР розслідує кримінальне провадження щодо ймовірних фактів застосування службовими особами 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ нестатутних заходів впливу та насильства до підлеглих.

Збройні силиарміяскандалДБР
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