Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
🎄 Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank 🎁

ГБР проводит обыск у командира 211-й бригады, ему готовят новое подозрение – источник

Валентина РоманенкоСуббота, 28 декабря 2024, 22:38
ГБР проводит обыск у командира 211-й бригады, ему готовят новое подозрение – источник
коллаж УП

Работники Государственного бюро расследований 28 декабря проводят следственные действия у командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковника Олега Побережнюка.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Вечером субботы следователи ГБР пришли с обыском к комбригу по месту жительства.

Реклама:

По данным следствия, в период с февраля по июль 2024 года Побережнюк, достоверно зная о фактах пыток и другого бесчеловечного обращения со стороны подчиненного офицера (Владислава Пастуха -ред.) к военнослужащим, не реагировал на указанные факты и не инициировал вопрос о привлечении военного к ответственности.

Командиру бригады готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 426 УК Украины (бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения -ред.).

Знать больше: Инженерная семья. Издевательства над военными, вымогательство денег, кумовство и другие секреты 211-й понтонно-мостовой бригады

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Полиция Тернопольщины сообщила о подозрении командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку в злоупотреблении служебным положением по факту привлечения подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области, вместо их службы в районе боевых действий.

В этом производстве, открытом полицией, суд арестовал Побережнюка с альтернативой залога. 20 декабря Побережнюк вышел из-под стражи под залог в размере 908 400 гривен.

В то же время ГБР расследует уголовное производство относительно вероятных фактов применения должностными лицами 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ неуставных мер воздействия и насилия к подчиненным.

Вооруженные силыармияскандалГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Будущий советник Трампа объяснил, почему тот хочет приобрести Гренландию

видеоСилы обороны отбили массированный штурм врага на Курщине: положили роту захватчиков

инфографикаУкраинцы почти не доверяют судам и прокурорам – опрос

Чернышов: Украина готова дать работу с бронированием от мобилизации мужчинам, которые находятся за рубежом

Правительство Армении запустило процесс вступления страны в ЕС: одобрен законопроект

Маск хочет отстранить Стармера с должности премьера Британии до следующих выборов – СМИ

Все новости...
Вооруженные силы
Сырский: Россияне потеряли более 421 тысячи военных в этом году
За сутки Вооруженные силы Украины обезвредили 1 690 оккупантов – Генштаб
Если РФ начнет давить на Курщине, то ВСУ будут вынуждены отойти до весны 2025 года – Bloomberg
Последние новости
12:55
Турция настаивает на создании двух государств на Кипре
12:53
Будущий советник Трампа объяснил, почему тот хочет приобрести Гренландию
12:53
В посольстве РФ заявили, что будущее Гренландии должны решать сами гренландцы
12:49
Байден еще больше ограничит экспорт ИИ-чипов Nvidia перед завершением срока
12:44
колонкаУсик, Беринчик, Ломаченко, Богачук: что ждет украинских боксеров в 2025 году
12:42
видеоСилы обороны отбили массированный штурм врага на Курщине: положили роту захватчиков
12:36
Стабильно тяжело: что происходит с украинским ИТ-сектором на третий год войны
12:32
Рада приняла закон о военном учете: что изменится для 17-летних парней и женщин
12:17
фотоРоссияне КАБами ударили по Херсону: пострадали 7 человек
12:11
инфографикаУкраинцы почти не доверяют судам и прокурорам – опрос
Все новости...
Реклама:
Реклама: