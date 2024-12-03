Зеленський: Путіну потрібне більш дієве військове союзництво у війні проти України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що правителю Кремля Володимиру Путіну потрібне більш дієве військове союзництво у війні проти України. Іран, Північна Корея вже є союзниками Росії, а Китай має союзницькі відносини з РФ у цій війні.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Kyodo News

Пряма мова Зеленського: "А він (Путін – ред.) не хоче втратити підтримку свого суспільства. Тому, якщо не російське м'ясо гарматне, то буде північнокорейське гарматне м'ясо.

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І якщо цього не вистачить, він буде звертатися і до інших країн. Його завдання – зменшити суспільний набряк, який вже є в його державі".

Деталі: Зеленський зазначив, що росіяни не задоволені кількістю смертей громадян РФ у війні проти України, і через Путін буде залучати інші країни у цю війну.

І додав, що Путіну потрібне більш дієве військове союзництво в цій війні.

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Пряма мова: "І на сьогодні Іран, Північна Корея вже його союзники. У деяких деталях, у деяких речах, які передаються китайською стороною, я вважаю… Китай також має союзницькі відносини з Російською Федерацією в цій війні".