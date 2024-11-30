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Лідер Північної Кореї пообіцяв Росії свою непохитну підтримку у війні проти України – ЗМІ

Іван Д'яконовСубота, 30 листопада 2024, 06:35
Лідер Північної Кореї пообіцяв Росії свою непохитну підтримку у війні проти України – ЗМІ
лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов у Пхеньяні, КНДР. Фото: KCNA

Під час зустрічі з міністром оборони Росії лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв, що його країна буде "незмінно підтримувати" війну Росії проти України.

Джерело: Associated Press з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство

Деталі: Російська військова делегація на чолі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим прибула до Північної Кореї 29 листопада на тлі посилення співпраці між двома країнами.

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Дослівно: "За повідомленням державна інформаційної агенції КНДР, під час зустрічі Кім і Бєлоусов досягли "задовільного консенсусу" щодо зміцнення стратегічного партнерства і захисту суверенітету, інтересів безпеки і міжнародної справедливості кожної з країн перед обличчям швидко мінливого міжнародного безпекового становища".

Деталі: Кім заявив, що Північна Корея "незмінно підтримуватиме політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям прагнення імперіалістів до гегемонії".

Північна Корея підтримала вторгнення Росії в Україну, назвавши його оборонною відповіддю на те, що і Москва, і Пхеньян називають "безрозсудним" просуванням НАТО на схід і кроками під проводом США, спрямованими на знищення позиції Росії як могутньої держави.

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Передісторія:

  •  11 вересня видання The New York Times повідомляло, що Росія отримала нові балістичні ракети Hwasong-11 від Північної Кореї та застосовувала їх для ударів по Києві цього літа. Hwasong-11 має дальність близько 700 км та може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками.
  • У листопаді стало відомо, що Північна Корея значно розширює ключовий завод із виробництва балістичних ракет, які Росія застосовує у війні проти України.
  • За даними Генштабу ЗСУ, в Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України.

війнаРосіяКНДР
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