Лідер Північної Кореї пообіцяв Росії свою непохитну підтримку у війні проти України – ЗМІ
Під час зустрічі з міністром оборони Росії лідер Північної Кореї Кім Чен Ин пообіцяв, що його країна буде "незмінно підтримувати" війну Росії проти України.
Джерело: Associated Press з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство
Деталі: Російська військова делегація на чолі з міністром оборони Андрієм Бєлоусовим прибула до Північної Кореї 29 листопада на тлі посилення співпраці між двома країнами.
Дослівно: "За повідомленням державна інформаційної агенції КНДР, під час зустрічі Кім і Бєлоусов досягли "задовільного консенсусу" щодо зміцнення стратегічного партнерства і захисту суверенітету, інтересів безпеки і міжнародної справедливості кожної з країн перед обличчям швидко мінливого міжнародного безпекового становища".
Деталі: Кім заявив, що Північна Корея "незмінно підтримуватиме політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності перед обличчям прагнення імперіалістів до гегемонії".
Північна Корея підтримала вторгнення Росії в Україну, назвавши його оборонною відповіддю на те, що і Москва, і Пхеньян називають "безрозсудним" просуванням НАТО на схід і кроками під проводом США, спрямованими на знищення позиції Росії як могутньої держави.
Передісторія:
- 11 вересня видання The New York Times повідомляло, що Росія отримала нові балістичні ракети Hwasong-11 від Північної Кореї та застосовувала їх для ударів по Києві цього літа. Hwasong-11 має дальність близько 700 км та може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками.
- У листопаді стало відомо, що Північна Корея значно розширює ключовий завод із виробництва балістичних ракет, які Росія застосовує у війні проти України.
- За даними Генштабу ЗСУ, в Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України.