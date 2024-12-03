Пентагон поки не зафіксував активної участі військ КНДР у боях проти України
Міністерство оборони США поки не має підтверджень активної участі північнокорейських військових у боях проти українських сил, проте солдати КНДР були інтегровані в російські підрозділи.
Джерело: речник Пентагона генерал Патрік Райдер під час пресбрифінгу, цитує Укрінформ
Пряма мова Райдера: "Наразі ми не бачили, щоб КНДР брала участь у наступальних бойових операціях, хоча ми очікуємо, що в певний момент часу це може статися дуже ймовірно".
Деталі: Речник Пентагона зауважив, що в багатьох випадках військові КНДР були інтегровані в російські підрозділи.
Пряма мова Райдера: "…і ми знаємо про повідомлення щодо загибелі солдатів КНДР у результаті українських ударів по російських об’єктах".
Деталі: Райдер також зазначив, що наразі немає конкретної інформації щодо кількості загиблих північнокорейських військових.
Передісторія:
- 7 листопада Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
- У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
- Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.
- Сполучені Штати мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові постачання до Росії балістичних ракет, а також САУ дальнього радіусу дії та РСЗВ.
- Зеленський прогнозує, що Росія перекине на передову проти України багато північнокорейських військових, які майже напевно будуть використані як "гарматне м'ясо".