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Пентагон поки не зафіксував активної участі військ КНДР у боях проти України

Ольга Глущенко Вівторок, 3 грудня 2024, 03:06
Пентагон поки не зафіксував активної участі військ КНДР у боях проти України
Патрік Райдер, фото: Getty Images

Міністерство оборони США поки не має підтверджень активної участі північнокорейських військових у боях проти українських сил, проте солдати КНДР були інтегровані в російські підрозділи.

Джерело: речник Пентагона генерал Патрік Райдер під час пресбрифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова Райдера: "Наразі ми не бачили, щоб КНДР брала участь у наступальних бойових операціях, хоча ми очікуємо, що в певний момент часу це може статися дуже ймовірно".

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Деталі: Речник Пентагона зауважив, що в багатьох випадках військові КНДР були інтегровані в російські підрозділи.

Пряма мова Райдера: "…і ми знаємо про повідомлення щодо загибелі солдатів КНДР у результаті українських ударів по російських об’єктах".

Деталі: Райдер також зазначив, що наразі немає конкретної інформації щодо кількості загиблих північнокорейських військових.

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Передісторія:

  • 7 листопада Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
  • У США підтвердили, що північнокорейські війська брали участь у бойових діях у Курській області.
  • Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.
  • Сполучені Штати мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові постачання до Росії балістичних ракет, а також САУ дальнього радіусу дії та РСЗВ. 
  • Зеленський прогнозує, що Росія перекине на передову проти України багато північнокорейських військових, які майже напевно будуть використані як "гарматне м'ясо".

КНДРРосіявійна
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