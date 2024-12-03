Пентагон поки не зафіксував активної участі військ КНДР у боях проти України

Міністерство оборони США поки не має підтверджень активної участі північнокорейських військових у боях проти українських сил, проте солдати КНДР були інтегровані в російські підрозділи.

Джерело: речник Пентагона генерал Патрік Райдер під час пресбрифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова Райдера: "Наразі ми не бачили, щоб КНДР брала участь у наступальних бойових операціях, хоча ми очікуємо, що в певний момент часу це може статися дуже ймовірно".

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Деталі: Речник Пентагона зауважив, що в багатьох випадках військові КНДР були інтегровані в російські підрозділи.

Пряма мова Райдера: "…і ми знаємо про повідомлення щодо загибелі солдатів КНДР у результаті українських ударів по російських об’єктах".

Деталі: Райдер також зазначив, що наразі немає конкретної інформації щодо кількості загиблих північнокорейських військових.

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