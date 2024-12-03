Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО: прихильники внесли майже мільйонну заставу

Підозрюваний у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві псевдоактивіст Остап Стахів вийшов із СІЗО після того, як його прихильники внесли заставу у 908 тисяч гривень.

Джерело: кореспондент проєкту "Ґрати" з-під Львівського СІЗО №19.

Деталі: 2 жовтня Галицький районний суд Львова арештував Стахіва на два місяці. Згодом, 28 листопада суд продовжив арешт блогера, однак дозволив йому вийти на свободу під заставу у 908 тисяч гривень. Прихильники Стахіва одразу оголосили збір коштів, необхідну суму вони зібрали менш ніж за тиждень.

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