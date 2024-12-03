Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО: прихильники внесли майже мільйонну заставу
Вівторок, 3 грудня 2024, 17:07
Підозрюваний у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві псевдоактивіст Остап Стахів вийшов із СІЗО після того, як його прихильники внесли заставу у 908 тисяч гривень.
Джерело: кореспондент проєкту "Ґрати" з-під Львівського СІЗО №19.
Деталі: 2 жовтня Галицький районний суд Львова арештував Стахіва на два місяці. Згодом, 28 листопада суд продовжив арешт блогера, однак дозволив йому вийти на свободу під заставу у 908 тисяч гривень. Прихильники Стахіва одразу оголосили збір коштів, необхідну суму вони зібрали менш ніж за тиждень.
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Передісторія:
- Остап Стахів під час пандемії Covid-19 організовував мітинги проти карантину і вакцинації, а саму пандемію називав фейковою. На початку повномасштабного російського вторгнення він перемкнувся на боротьбу проти мобілізації: повістки називав незаконними і стверджував, що ТЦК викрадають і катують людей.
- У листопаді 2021 року Служба безпеки України оголосила Стахіву підозру в поваленні державного ладу. Він проходив психіатричну експертизу
- 25 вересня 2024 року СБУ, Національна поліція та прокуратура після обшуків оголосили Стахіву нову підозру: йому інкриміновано поширення інформації про розташування Збройних сил України та шахрайство.