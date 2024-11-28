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Підозрюваному в зливі позицій ЗСУ псевдоактивісту Стахіву продовжили арешт, але дозволили заставу

Валентина РоманенкоЧетвер, 28 листопада 2024, 15:51
Підозрюваному в зливі позицій ЗСУ псевдоактивісту Стахіву продовжили арешт, але дозволили заставу
Стахів. фото - "Суспільне"

Суд залишив підозрюваного у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві псевдоактивіста Остапа Стахіва під вартою, однак визначив йому альтернативу застави.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: У четвер 28 листопада Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 грудня для провокатора Остапа Стахіва й призначив 908,4 тисяч гривень застави.

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Запобіжний захід Стахіву продовжили з другої спроби: 27 листопада засідання перенесли, оскільки адвокат підозрюваного Микола Кремінець не міг брати участь у слуханні.

На засідання приходили прихильники Стахіва, які провокували прокурора та галасували в суді. Заставу для псевдоактивіста визначила суддя Галицького райсуду Львова Ірина Волоско.

Що передувало: 2 жовтня 2024 року суд з п'ятої спроби обрав запобіжний захід у вигляді безальтернативного арешту псевдоактивісту Остапу Стахіву, якого підозрюють у незаконному поширенні локацій ЗСУ та шахрайстві.

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За матеріалами справи, Стахів під час ефіру розповсюдив інформацію про розташування особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини, з можливістю їх ідентифікації на місцевості. В подальшому підозрюваний публічно поширив відеозапис прямого ефіру на власній сторінці у Facebook та Telegram-каналі. 

Окрім цього, підозрюваний реалізував злочинну схему заволодіння коштами громадян під приводом навчання в Інтернеті. Стахів організував онлайн-курси "журналістики", на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні.

Передісторія:

  • Остап Стахів у часи пандемії ковіду був одним із очільників руху антивакцинаторів.
  • У листопаді 2021 року Служба безпеки України оголосила Стахіву підозру в поваленні державного ладу. Він проходив психіатричну експертизу.
  • 25 вересня 2024 року Служба безпеки України, Національна поліція та прокуратура після обшуків оголосили Стахіву нову підозру: йому інкриміновано поширення інформації про розташування Збройних сил України та шахрайство.

провокаціїшахрайствоЛьвів
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