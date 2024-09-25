"Антивакцинатор" Стахів отримав нові підозри: "засвітив" розташування ТЦК і шахраював

Служба безпеки України, Національна поліція та прокуратура зібрали доказову базу для оголошення нової підозри львівському блогеру Остапу Стахіву, який раніше отримав підозру за спроби захоплення державної влади в Україні.

Джерело: Офіс генпрокурора, Нацполіція, СБУ, УП, "Укрінформ"

Деталі: У повідомленні правоохоронців не вказано ім'я фігуранта, але за обставинами справи та даними УП, йдеться про Стахіва, у якого 25 вересня пройшли обшуки.

Реклама:

Тепер йому інкримінують поширення інформації про розташування Збройних сил України та шахрайство (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

Як відомо, за декілька місяців до початку повномасштабної війни фігурант підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом "руху антивакцинаторів".

Перебуваючи в статусі обвинуваченого під час повномасштабного вторгнення, фігурант продовжив антиукраїнську діяльність, наголошує спецслужба.

РЕКЛАМА:

Через власні акаунти в соцмережах "блогер" розповсюджував деструктивний контент.

Крім цього за даними слідства, у січні 2024 року Стахів, позиціонуючи себе активістом, вів прямий ефір зі своїм підписником.

Під час ефіру він розповсюдив інформацію про розташування особового складу одного з відділів ТЦК Рівненщини, з можливістю їх ідентифікації на місцевості.

В подальшому підозрюваний публічно поширив відеозапис прямого ефіру на власній сторінці у Facebook та Telegram-каналі. Така інформація могла бути використана країною-агресором в ході ведення війни, наголошують в Офісі генпрокурора.

Окрім цього, підозрюваний реалізував злочинну схему заволодіння коштами громадян під приводом навчання в Інтернеті.

Стахів організував онлайн-курси "журналістики", на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні.

Вартість курсів становила 7 тисяч гривень з одного слухача. По завершенню навчання фігурант обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналістів міжнародного зразку.

Втім, замість обіцяних документів, він видавав "випускникам" фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року ("Галицькі вісті" -ред.).

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального Кодексу України:

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підривної діяльності проти України.

Оновлено: Як повідомив "Укрінформ", Галицький районний суд Львова переніс обрання запобіжного заходу псевдоактивісту Остапу Стахіву на 10.00 27 вересня у зв'язку з відсутністю підозрюваного в суді.

Прокурори заявили, що повістку Стахіву було вручено, але він відмовився розписуватися в цьому, пояснив, що погано почувається і потребує адвоката.

Що передувало: Остап Стахів у часи пандемії ковіду був одним із очільників руху антивакцинаторів. У листопаді 2021 року Служба безпеки України оголосила Стахіву підозру в поваленні державного ладу. Він проходив психіатричну експертизу.