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Близько трьох тисяч військових повернулися з СЗЧ за останні 72 години – ВСП

Ангеліна Страшкулич, Олександр ШумілінВівторок, 3 грудня 2024, 17:21
Близько трьох тисяч військових повернулися з СЗЧ за останні 72 години – ВСП
Фото: Ангеліна Страшкулич

Близько трьох тисяч військовослужбовців повернулися на службу з СЗЧ за останні 72 години.

Джерело: кореспондентка УП з посиланням на заяву начальника управління запобігання вчиненню, виявлення і припинення правопорушень – заступника начальника Головного управління Військової служби правопорядку (ВСП) Збройних сил України Олександра Гринчука на брифінгу в Києві 

Пряма мова: "Близько трьох тисяч військовослужбовців за останні 72 години стали до строю (після самовільного залишення частини – УП)".

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Деталі: Він уточнив, що військові поновилися на службі відповідно до алгоритму, передбаченого законом про добровільне повернення тих, хто вперше самовільно залишив частину або дезертирував, що набув чинності 29 листопада. 

Закон передбачає, що після повернення військовослужбовця командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення його на службі. До того ж поновлюються всі грошові, продовольчі і речові виплати, а також пільги і соціальні гарантії.

Водночас Гринчук повідомив, що впродовж листопада до лав ЗСУ повернулися близько 6 тисяч військовослужбовців, які самовільно залишили частини.

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Передісторія:

  • 20 серпня Верховна Рада ухваленим законом зняла кримінальну відповідальність за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволив продовжити службу. 
  • 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство. 
  • 28 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ. Він набув чинності 29 листопада. 
  • Згідно з новим законодавством, військові, які вперше самовільно залишили місце несення служби, мають повернутися до 1 січня 2025 року, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

арміявійна
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