DeepState: Росіяни просунулися поблизу 5 населених пунктів на Донеччині
Середа, 4 грудня 2024, 03:56
У ніч проти 4 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про просування росіян поблизу 5 населених пунктів в Донецькій області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог просунувся біля Сухих Ялів, Костянтинопольського, Даченського, Пушкіного та в Кураховому".
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Передісторія:
- Аналітики проєкту DeepState в ніч проти 3 грудня оновили карту, повідомивши, що росіяни просунулися в Старих Тернах, Кураховому, біля Кругляківки та Пушкіного на Донеччині.
- У ніч проти 2 грудня за даними аналітиків, росіяни просунулися в Кураховому на Донеччині, а також біля Нового Комара, Берестового, Погребків.
- За даними видання Reuters, війська РФ встановили новий рекорд тижневого просування з початку 2022 року, захопивши майже 235 квадратних кілометрів території України.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область.
- Аналітики вказують на те, що просування російських військ значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.