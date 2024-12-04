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DeepState: Росіяни просунулися поблизу 5 населених пунктів на Донеччині

Іван Д'яконовСереда, 4 грудня 2024, 03:56
DeepState: Росіяни просунулися поблизу 5 населених пунктів на Донеччині
мапа: deepstate

У ніч проти 4 грудня аналітики проєкту DeepState повідомили про просування росіян поблизу 5 населених пунктів в Донецькій області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся біля Сухих Ялів, Костянтинопольського, Даченського, Пушкіного та в Кураховому".

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Передісторія:

  • Аналітики проєкту DeepState в ніч проти 3 грудня оновили карту, повідомивши, що росіяни просунулися в Старих Тернах, Кураховому, біля Кругляківки та Пушкіного на Донеччині.
  • У ніч проти 2 грудня за даними аналітиків, росіяни просунулися в Кураховому на Донеччині, а також біля Нового Комара, Берестового, Погребків.
  • За даними видання Reuters, війська РФ встановили новий рекорд тижневого просування з початку 2022 року, захопивши майже 235 квадратних кілометрів території України.
  • За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область.
  • Аналітики вказують на те, що просування російських військ значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.

окупаціяДонецька областьвійна
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