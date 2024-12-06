Лідер правлячої партії Південної Кореї хоче швидкого призупинення повноважень президента Юна
Лідер правлячої партії Південної Кореї заявив у п'ятницю, що президента Юн Сук Йоля треба негайно відсторонити від виконання обов'язків, додавши, що Юн наказав заарештувати відомих політиків під час свого воєнного стану, який пізніше був скасований.
Джерело: південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на заяву очільника "Сили народу" Хан Дон Хуна на екстреному засіданні керівництва партії в Національній Асамблеї
Пряма мова Хан Дон Хуна: "Враховуючи нещодавно виявлені факти, я вважаю за необхідне негайно відсторонити президента Юн Сок Йола від виконання його обов'язків для захисту Республіки Корея та її народу".
Деталі: Хан зазначив, що 5 грудня підтвердилося, що Юн доручив командувачу контррозвідки Йо Ін Хенгу затримати ключових політичних фігур, звинувативши їх в тому, що вони є "антидержавними" силами, і навіть мобілізував розвідку для їх затримання.
Він вважає, що існує ймовірність того, що такі "радикальні дії" можуть повторитися, якщо Юн залишиться на посаді президента, і це поставить країну під "великий ризик".
Передісторія:
- 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.
- Національна асамблея Південної Кореї 4 грудня проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан.
- Після цього президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що воєнний стан у країні буде скасований на засіданні уряду.
- Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планувала звинуватити президента Юн Сок Йоля у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.