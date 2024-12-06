Лідер правлячої партії Південної Кореї хоче швидкого призупинення повноважень президента Юна

Лідер правлячої партії Південної Кореї заявив у п'ятницю, що президента Юн Сук Йоля треба негайно відсторонити від виконання обов'язків, додавши, що Юн наказав заарештувати відомих політиків під час свого воєнного стану, який пізніше був скасований.

Джерело: південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на заяву очільника "Сили народу" Хан Дон Хуна на екстреному засіданні керівництва партії в Національній Асамблеї

Пряма мова Хан Дон Хуна: "Враховуючи нещодавно виявлені факти, я вважаю за необхідне негайно відсторонити президента Юн Сок Йола від виконання його обов'язків для захисту Республіки Корея та її народу".

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Деталі: Хан зазначив, що 5 грудня підтвердилося, що Юн доручив командувачу контррозвідки Йо Ін Хенгу затримати ключових політичних фігур, звинувативши їх в тому, що вони є "антидержавними" силами, і навіть мобілізував розвідку для їх затримання.

Він вважає, що існує ймовірність того, що такі "радикальні дії" можуть повторитися, якщо Юн залишиться на посаді президента, і це поставить країну під "великий ризик".

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