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Лідер правлячої партії Південної Кореї хоче швидкого призупинення повноважень президента Юна

Ірина БалачукП'ятниця, 6 грудня 2024, 07:31
Лідер правлячої партії Південної Кореї хоче швидкого призупинення повноважень президента Юна
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль. Фото Getty Images

Лідер правлячої партії Південної Кореї заявив у п'ятницю, що президента Юн Сук Йоля треба негайно відсторонити від виконання обов'язків, додавши, що Юн наказав заарештувати відомих політиків під час свого воєнного стану, який пізніше був скасований.

Джерело: південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на заяву очільника "Сили народу" Хан Дон Хуна на екстреному засіданні керівництва партії в Національній Асамблеї

Пряма мова Хан Дон Хуна: "Враховуючи нещодавно виявлені факти, я вважаю за необхідне негайно відсторонити президента Юн Сок Йола від виконання його обов'язків для захисту Республіки Корея та її народу".

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Деталі: Хан зазначив, що 5 грудня підтвердилося, що Юн доручив командувачу контррозвідки Йо Ін Хенгу затримати ключових політичних фігур, звинувативши їх в тому, що вони є "антидержавними" силами, і навіть мобілізував розвідку для їх затримання.

Він вважає, що існує ймовірність того, що такі "радикальні дії" можуть повторитися, якщо Юн залишиться на посаді президента, і це поставить країну під "великий ризик".

Передісторія:

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  • 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.
  • Національна асамблея Південної Кореї 4 грудня проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан.
  • Після цього президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що воєнний стан у країні буде скасований на засіданні уряду. 
  • Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планувала звинуватити президента Юн Сок Йоля у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.

Південна Кореяпрезидент
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