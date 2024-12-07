Bloomberg: Асад шукає виходи на США, щоб домовитися про утримання території

За даними Bloomberg, президент Сирії Башар Асад сигналізує США про готовність укласти певну угоду з метою утримати територію або гарантувати його безпечний виїзд із країни.

Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела

Деталі: Як пише видання, у той час як сирійські повстанці все ближче підступають до столиці, Асад робить останню спробу втриматися при владі, включаючи непрямі дипломатичні натяки на адресу США і новообраного президента Дональда Трампа.

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Багаторічний правитель Сирії "сигналізує про свою готовність укласти угоду, яка дозволила б йому утримати територію, яку контролює його армія, або гарантувати його безпечний виїзд у вигнання, якщо це буде потрібно, кажуть ці люди".

Одна з пропозицій, яку Асад зробив США через Об'єднані Арабські Емірати, полягає в тому, щоб Сирія припинила будь-яку співпрацю з підтримуваними Іраном бойовими угрупованнями, такими як "Хезболла", якщо західні держави зможуть вплинути на припинення бойових дій, розповіли джерела.

Згідно з іншою ініціативою, Асад відправив високопоставленого християнського лідера на зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб передати те, що він вважає екзистенційною загрозою для християнської меншини Сирії в разі перемоги ісламістських повстанців, стверджують інші люди, знайомі з планом. За їхніми словами, намір полягав у тому, що Орбан донесе цю небезпеку до нового президента США.

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Видання повідомляє також, що Асад наполягає на негласних переговорах. Ключовою метою буде збереження контролю над частиною країни і задоволення вимог Туреччини щодо політичного переходу і потенційного повернення мільйонів сирійських біженців, що є головним питанням для Анкари.

За словами людей, знайомих з ходом переговорів, Асад також пропонує нову конституцію і переговори з політичною опозицією, яка здебільшого перебуває у вигнанні.

"Місцезнаходження президента невідоме, хоча вважається, що він перебуває в Дамаску або в своєму рідному місті Аль-Кардаха, недалеко від російської авіабази Хмеймім. Також можливо, що він перебуває в столиці Ірану, Тегерані, повідомила в суботу людина, знайома з політикою США", - пише Bloomberg.

Передісторія: