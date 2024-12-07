Bloomberg: Асад шукає виходи на США, щоб домовитися про утримання території
За даними Bloomberg, президент Сирії Башар Асад сигналізує США про готовність укласти певну угоду з метою утримати територію або гарантувати його безпечний виїзд із країни.
Джерело: Bloomberg із посиланням на джерела
Деталі: Як пише видання, у той час як сирійські повстанці все ближче підступають до столиці, Асад робить останню спробу втриматися при владі, включаючи непрямі дипломатичні натяки на адресу США і новообраного президента Дональда Трампа.
Багаторічний правитель Сирії "сигналізує про свою готовність укласти угоду, яка дозволила б йому утримати територію, яку контролює його армія, або гарантувати його безпечний виїзд у вигнання, якщо це буде потрібно, кажуть ці люди".
Одна з пропозицій, яку Асад зробив США через Об'єднані Арабські Емірати, полягає в тому, щоб Сирія припинила будь-яку співпрацю з підтримуваними Іраном бойовими угрупованнями, такими як "Хезболла", якщо західні держави зможуть вплинути на припинення бойових дій, розповіли джерела.
Згідно з іншою ініціативою, Асад відправив високопоставленого християнського лідера на зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, щоб передати те, що він вважає екзистенційною загрозою для християнської меншини Сирії в разі перемоги ісламістських повстанців, стверджують інші люди, знайомі з планом. За їхніми словами, намір полягав у тому, що Орбан донесе цю небезпеку до нового президента США.
Видання повідомляє також, що Асад наполягає на негласних переговорах. Ключовою метою буде збереження контролю над частиною країни і задоволення вимог Туреччини щодо політичного переходу і потенційного повернення мільйонів сирійських біженців, що є головним питанням для Анкари.
За словами людей, знайомих з ходом переговорів, Асад також пропонує нову конституцію і переговори з політичною опозицією, яка здебільшого перебуває у вигнанні.
"Місцезнаходження президента невідоме, хоча вважається, що він перебуває в Дамаску або в своєму рідному місті Аль-Кардаха, недалеко від російської авіабази Хмеймім. Також можливо, що він перебуває в столиці Ірану, Тегерані, повідомила в суботу людина, знайома з політикою США", - пише Bloomberg.
Передісторія:
- 1 грудня російські та сирійські літаки посилили бомбардування утримуваного повстанцями північного заходу Сирії, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури.
- Згодом сирійським повстанцям вдалося витіснити проурядові сили з важливого міста Хама і взяти його під контроль.
- 7 грудня сирійські повстанці воювали з урядовими військами за контроль над ключовим містом Хомс і просунулися до столиці Дамаска, лінії фронту руйнувалися по всій країні, водночас в адміністрації президента США Джо Байдена допускають падіння режиму Башара Асада протягом декількох днів.
- Обраний президент Дональд Трамп заявив, що США не повинні втручатися у конфлікт у Сирії.