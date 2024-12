У Тбілісі в епіцентрі масових протестів встановлюють "йолку"

Мерія Тбілісі під ранок 8 грудня почала встановлювати новорічну ялинку біля парламенту Грузії на проспекті Руставелі – місці, де щоденно з кінця листопада збираються мітингувальники за рух країни до ЄС.

Джерело: News Georgia, "Європейська правда"

Деталі: У компанії "ТбілСервіс груп", яка розпочала встановлення ялинки, заявили, що "у кожній цивілізованій країні встановлюють і стоїть новорічна ялинка".

Реклама:

"Вам повинні подобатися чисте місто і збір конструкцій (для встановлення) новорічної ялинки. Думаю, в цьому немає нічого поганого", – заявив представник компанії, якого цитує SOVA. Варто зазначити, що мером Тбілісі є Каха Каладзе – впливовий політик партії влади "Грузинська мрія".

У неділю збір акції протесту запланований на 15:00, на площі Республіки, на західному кінці проспекту Руставелі.

On Rustaveli Avenue, in front of the Parliament—where large-scale anti-Russian protests are held daily and the government brutally assaults citizens—Tbilisi Mayor Kakha Kaladze is setting up a Christmas tree. pic.twitter.com/SqV6oVPzsT