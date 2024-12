Мэрия Тбилиси под утро 8 декабря начала устанавливать новогоднюю елку возле парламента Грузии на проспекте Руставели - месте, где ежедневно с конца ноября собираются митингующие за движение страны в ЕС.

Источник: News Georgia, "Европейская правда"

Детали: В компании "ТбилСервис групп", которая начала установку елки, заявили, что "в каждой цивилизованной стране устанавливают и стоит новогодняя елка".

"Вам должны нравиться чистый город и сбор конструкций (для установки) новогодней елки. Думаю, в этом нет ничего плохого", - заявил представитель компании, которого цитирует SOVA. Стоит отметить, что мэром Тбилиси является Каха Каладзе - влиятельный политик партии власти "Грузинская мечта".

В воскресенье сбор акции протеста запланирован на 15:00, на площади Республики, на западном конце проспекта Руставели.

On Rustaveli Avenue, in front of the Parliament—where large-scale anti-Russian protests are held daily and the government brutally assaults citizens—Tbilisi Mayor Kakha Kaladze is setting up a Christmas tree. pic.twitter.com/SqV6oVPzsT