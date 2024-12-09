Ізраїльські війська вперше з 1973 року перетнули демілітаризовану зону із Сирією – NYT

Ізраїльські війська в буферній зоні з Сирією на Голанських висотах у неділю. Фото: Atef Safadi/EPA, Shutterstock

Ізраїльські сухопутні війська вперше з часів Жовтневої війни 1973 року перетнули демілітаризовану зону і увійшли на територію Сирії.

Джерело: The New York Times з посиланням на двох ізраїльських високопосадовців, які говорили на умовах анонімності

Деталі: За словами джерел видання, війська Ізраїлю зайняли стратегічно важливі позиції на горі Гермон та інших ділянках сирійської території, що необхідно для забезпечення безпеки кордонів.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив у неділю, що він наказав військам "захопити буферну зону" між Ізраїлем і Сирією.

"Ми віддали ізраїльській армії наказ захопити ці позиції, щоб гарантувати, що жодна ворожа сила не закріпиться безпосередньо біля кордону Ізраїлю", – заявив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху, зазначивши, що заходи мають тимчасовий характер.

На вихідних ізраїльська авіація також завдала ударів по сирійських військових об’єктах. За словами офіційних осіб, ці активи могли б потрапити в руки екстремістів.

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Дослівно: "Цілі включали невеликі запаси хімічної зброї, в першу чергу іприту і газу VX, які, за словами чиновників, залишилися у Сирії, попри попередні домовленості про роззброєння. Ізраїльські військові також атакували оснащені радарами батареї і транспортні засоби зенітно-ракетних комплексів російського виробництва, а також запаси ракет "Скад".

Деталі: Арабомовний речник армії Ізраїлю Авічай Адрі, у неділю оголосив про комендантську годину в п'яти сирійських селах у буферній зоні, наказавши жителям залишатися вдома "до подальшого розпорядження".

Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що ізраїльські танки та бронетехніка були розміщені в Кунейтрі, регіоні на Голанських висотах, що межує з Ізраїлем, Ліваном та Йорданією.

Довідково: Ізраїль захопив Голанські висоти під час війни на Близькому Сході 1967 року та анексував значну частину території у 1981 році. Решту контролює Сирія. Більшість світу розглядає цю територію як окуповану Ізраїлем сирійську територію, хоча Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над цією територією у 2019 році під час свого першого президентського терміну.

МЗС України раніше заявило, що Україна у питанні Голанських висот керується статутом ООН та рішеннями Радбезу ООН, останнє з яких визначає цю територію окупованою Ізраїлем.

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