Ізраїльські війська вперше з 1973 року перетнули демілітаризовану зону із Сирією – NYT
Ізраїльські сухопутні війська вперше з часів Жовтневої війни 1973 року перетнули демілітаризовану зону і увійшли на територію Сирії.
Джерело: The New York Times з посиланням на двох ізраїльських високопосадовців, які говорили на умовах анонімності
Деталі: За словами джерел видання, війська Ізраїлю зайняли стратегічно важливі позиції на горі Гермон та інших ділянках сирійської території, що необхідно для забезпечення безпеки кордонів.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив у неділю, що він наказав військам "захопити буферну зону" між Ізраїлем і Сирією.
"Ми віддали ізраїльській армії наказ захопити ці позиції, щоб гарантувати, що жодна ворожа сила не закріпиться безпосередньо біля кордону Ізраїлю", – заявив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху, зазначивши, що заходи мають тимчасовий характер.
На вихідних ізраїльська авіація також завдала ударів по сирійських військових об’єктах. За словами офіційних осіб, ці активи могли б потрапити в руки екстремістів.
Дослівно: "Цілі включали невеликі запаси хімічної зброї, в першу чергу іприту і газу VX, які, за словами чиновників, залишилися у Сирії, попри попередні домовленості про роззброєння. Ізраїльські військові також атакували оснащені радарами батареї і транспортні засоби зенітно-ракетних комплексів російського виробництва, а також запаси ракет "Скад".
Деталі: Арабомовний речник армії Ізраїлю Авічай Адрі, у неділю оголосив про комендантську годину в п'яти сирійських селах у буферній зоні, наказавши жителям залишатися вдома "до подальшого розпорядження".
Сирійська обсерваторія з прав людини повідомила, що ізраїльські танки та бронетехніка були розміщені в Кунейтрі, регіоні на Голанських висотах, що межує з Ізраїлем, Ліваном та Йорданією.
Довідково: Ізраїль захопив Голанські висоти під час війни на Близькому Сході 1967 року та анексував значну частину території у 1981 році. Решту контролює Сирія. Більшість світу розглядає цю територію як окуповану Ізраїлем сирійську територію, хоча Дональд Трамп визнав суверенітет Ізраїлю над цією територією у 2019 році під час свого першого президентського терміну.
МЗС України раніше заявило, що Україна у питанні Голанських висот керується статутом ООН та рішеннями Радбезу ООН, останнє з яких визначає цю територію окупованою Ізраїлем.
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Передісторія:
- Чинний президент США Джо Байден в неділю оголосив, що Сполучені Штати завдали авіаударів по території Сирії, щоб не дати Ісламській державі відновити свою позицію після падіння уряду Башара Асада.
- Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск. Асад втік.
- Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав зміну влади в Сирії "доброю новиною", а президент Франції Емманюель Макрон зрадів, що "варварська держава" нарешті повалена. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер привітав падіння "варварського режиму" Асада.
- Увечері російські державні агентства "ТАСС" і "РИА Новости" повідомили, що Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.