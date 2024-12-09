WSJ: Іран не підтримав режим Асада через побоювання удару від Ізраїля

Іран не надав військову допомогу сирійському президенту Башару Асаду у боротьбі з повстанцями через побоювання, що Ізраїль може завдати авіаударів по їхніх літаках.

Джерело: "The Wall Street Journal" з посиланням на сирійських посадовців

Деталі: За даними видання, Іран заявив Асаду, що допомога його режиму буде обмеженою, якщо вона взагалі надійде. Іранські чиновники звинуватили Асада в тому, що він не підготувався до наступу повстанців, і заявили, що не змогли надіслати військове підкріплення через Ізраїль. Іранський літак, що прямував до Сирії, був змушений розвернутися через загрозу ізраїльських авіаударів, заявили посадовці.

Реклама:

Крім того, Іран також наказав військовим Корпусу вартових Ісламської революції та проіранським військовим формуванням не втручатися в бойові дії в Сирії. Потім Іран убезпечив вихід свого персоналу із Сирії та уклав угоду про мирну передачу території повстанцям.

"Як Росія, так і значна частина сирійського режиму, включно з високопоставленими політичними і військовими діячами, визнали, що оточення Асада було кораблем, що тоне", – сказала Ліна Хатіб, експертка з питань безпеки на Близькому Сході та наукова співробітниця Chatham House, політичного інституту в Лондоні.

Слухайте подкаст: Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?

РЕКЛАМА:

Передісторія: