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WSJ: Іран не підтримав режим Асада через побоювання удару від Ізраїля

Тетяна ОлійникПонеділок, 9 грудня 2024, 22:12
WSJ: Іран не підтримав режим Асада через побоювання удару від Ізраїля
ілюстративне фото getty images

Іран не надав військову допомогу сирійському президенту Башару Асаду у боротьбі з повстанцями через побоювання, що Ізраїль може завдати авіаударів по їхніх літаках.

Джерело: "The Wall Street Journal" з посиланням на сирійських посадовців

Деталі: За даними видання, Іран заявив Асаду, що допомога його режиму буде обмеженою, якщо вона взагалі надійде. Іранські чиновники звинуватили Асада в тому, що він не підготувався до наступу повстанців, і заявили, що не змогли надіслати військове підкріплення через Ізраїль. Іранський літак, що прямував до Сирії, був змушений розвернутися через загрозу ізраїльських авіаударів, заявили посадовці.

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Крім того, Іран також наказав військовим Корпусу вартових Ісламської революції та проіранським військовим формуванням не втручатися в бойові дії в Сирії. Потім Іран убезпечив вихід свого персоналу із Сирії та уклав угоду про мирну передачу території повстанцям.

"Як Росія, так і значна частина сирійського режиму, включно з високопоставленими політичними і військовими діячами, визнали, що оточення Асада було кораблем, що тоне", – сказала Ліна Хатіб, експертка з питань безпеки на Близькому Сході та наукова співробітниця Chatham House, політичного інституту в Лондоні.

Слухайте подкаст: Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада?

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Передісторія:

  • Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 24 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" 8 грудня завершився захопленням Дамаска – столиці країни. 
  • Російські державні агентства "ТАСС" і "РИА Новости" повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
  • Голова Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Хаді Аль-Бахра заявив про плани сформувати цивільний уряд після повалення режиму президента Башара Асада.
  • На думку президента України Володимира Зеленського, режим Башара Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тис. російських військ перебувають в Україні.

ІранІзраїльСирія
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