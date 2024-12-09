WSJ: Іран не підтримав режим Асада через побоювання удару від Ізраїля
Іран не надав військову допомогу сирійському президенту Башару Асаду у боротьбі з повстанцями через побоювання, що Ізраїль може завдати авіаударів по їхніх літаках.
Джерело: "The Wall Street Journal" з посиланням на сирійських посадовців
Деталі: За даними видання, Іран заявив Асаду, що допомога його режиму буде обмеженою, якщо вона взагалі надійде. Іранські чиновники звинуватили Асада в тому, що він не підготувався до наступу повстанців, і заявили, що не змогли надіслати військове підкріплення через Ізраїль. Іранський літак, що прямував до Сирії, був змушений розвернутися через загрозу ізраїльських авіаударів, заявили посадовці.
Крім того, Іран також наказав військовим Корпусу вартових Ісламської революції та проіранським військовим формуванням не втручатися в бойові дії в Сирії. Потім Іран убезпечив вихід свого персоналу із Сирії та уклав угоду про мирну передачу території повстанцям.
"Як Росія, так і значна частина сирійського режиму, включно з високопоставленими політичними і військовими діячами, визнали, що оточення Асада було кораблем, що тоне", – сказала Ліна Хатіб, експертка з питань безпеки на Близькому Сході та наукова співробітниця Chatham House, політичного інституту в Лондоні.
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Передісторія:
- Режим Асада утримував владу в Сирії протягом 24 років і зазнав краху після того, як 12-денний наступ повстанців на чолі з ісламістським бойовим угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", або "Організація звільнення Леванту" 8 грудня завершився захопленням Дамаска – столиці країни.
- Російські державні агентства "ТАСС" і "РИА Новости" повідомили, що повалений президент Сирії Башар Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.
- Голова Національної коаліції сирійських революційних і опозиційних сил Хаді Аль-Бахра заявив про плани сформувати цивільний уряд після повалення режиму президента Башара Асада.
- На думку президента України Володимира Зеленського, режим Башара Асада в Сирії впав, тому що майже 800 тис. російських військ перебувають в Україні.