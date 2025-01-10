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Зеленський обговорив з прем’єркою Італії Мелоні посилення систем ППО та відбудову України

Іван Д'яконовП'ятниця, 10 січня 2025, 01:06
Зеленський обговорив з прем’єркою Італії Мелоні посилення систем ППО та відбудову України
Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні. Фото: Офіс президента України

У Римі президент України Володимир Зеленський зустрівся з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Ключовими темами переговорів стали посилення системи протиповітряної оборони України та підготовка до міжнародної Конференції з питань відновлення України (URC-2025).

Джерело: Офіс президента України

Деталі: Зеленський подякував італійському уряду за підтримку України, зокрема за схвалення десятого пакета військової допомоги, який передбачає постачання додаткових систем ППО. Президент зазначив, що посилення обороноздатності критично важливе для захисту від російських атак.

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Пряма мова: "Зараз ми хочемо прискорити деякі деталі з цього пакета. У нас є напівіталійські та напівфранцузькі системи протиповітряної оборони SAMP/T. Для нас дуже важлива кількість ракет, ми на неї розраховуємо. Є відповідний пакет ракет, ми їх отримуємо, а є ще пакет, який треба доопрацювати, щоб вони до нас дійшли".

Деталі: Окрім безпекових питань, сторони обговорили підготовку до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка запланована на 10–11 липня 2025 року в Римі.

Пряма мова: "Наші команди почали працювати над цьогорічною конференцією щодо відбудови. Особливо – культурна спадщина. Тут ми розраховуємо передусім на Італію. Також працюємо з ЮНЕСКО й будемо окремо ще працювати з Францією. Я хочу, щоб вагомий внесок у реконструкцію нашої історичної спадщини взяла на себе Італія. Вони дуже фахові в цьому напрямі".

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Передісторія: 

  • Президент Володимир Зеленський 9 січня ввечері прибув до Італії, щоб зустрітися із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні та президентом Серджо Матареллою.
  • Зустріч Зеленського із Мелоні відбудеться відразу після засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). Під час неї, очільник Міноборони Рустем Умєров поспілкувався зі своїм італійським колегою щодо ракет для систем ППО, які Італія може надати Україні.

ЗеленськийППОІталіявідбудова
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