Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони усиление ПВО и восстановление Украины

В Риме президент Украины Владимир Зеленский встретился с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Ключевыми темами переговоров стали усиление системы противовоздушной обороны Украины и подготовка к международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2025).

Источник: Офис президента Украины

Детали: Зеленский поблагодарил итальянское правительство за поддержку Украины, в частности за одобрение десятого пакета военной помощи, который предусматривает поставку дополнительных систем ПВО. Президент отметил, что усиление обороноспособности критически важно для защиты от российских атак.

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Прямая речь: "Сейчас мы хотим ускорить некоторые детали из этого пакета. У нас есть полуитальянские и полуфранцузские системы противовоздушной обороны SAMP/T. Для нас очень важно количество ракет, мы на него рассчитываем. Есть соответствующий пакет ракет, мы их получаем, а есть еще пакет, который надо доработать, чтобы они до нас дошли".

Детали: Кроме вопросов безопасности, стороны обсудили подготовку к международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая запланирована на 10-11 июля 2025 года в Риме.

Прямая речь: "Наши команды начали работать над нынешней конференцией по восстановлению. Особенно – культурное наследие. Здесь мы рассчитываем прежде всего на Италию. Также работаем с ЮНЕСКО и будем отдельно еще работать с Францией. Я хочу, чтобы весомый вклад в реконструкцию нашего исторического наследия взяла на себя Италия. Они очень профессиональные в этом направлении".

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