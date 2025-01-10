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Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони усиление ПВО и восстановление Украины

Иван ДьяконовПятница, 10 января 2025, 01:06
Зеленский обсудил с премьером Италии Мелони усиление ПВО и восстановление Украины
Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Фото: Офис президента Украины

В Риме президент Украины Владимир Зеленский встретился с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони. Ключевыми темами переговоров стали усиление системы противовоздушной обороны Украины и подготовка к международной Конференции по вопросам восстановления Украины (URC-2025).

Источник: Офис президента Украины

Детали: Зеленский поблагодарил итальянское правительство за поддержку Украины, в частности за одобрение десятого пакета военной помощи, который предусматривает поставку дополнительных систем ПВО. Президент отметил, что усиление обороноспособности критически важно для защиты от российских атак.

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Прямая речь: "Сейчас мы хотим ускорить некоторые детали из этого пакета. У нас есть полуитальянские и полуфранцузские системы противовоздушной обороны SAMP/T. Для нас очень важно количество ракет, мы на него рассчитываем. Есть соответствующий пакет ракет, мы их получаем, а есть еще пакет, который надо доработать, чтобы они до нас дошли".

Детали: Кроме вопросов безопасности, стороны обсудили подготовку к международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая запланирована на 10-11 июля 2025 года в Риме.

Прямая речь: "Наши команды начали работать над нынешней конференцией по восстановлению. Особенно – культурное наследие. Здесь мы рассчитываем прежде всего на Италию. Также работаем с ЮНЕСКО и будем отдельно еще работать с Францией. Я хочу, чтобы весомый вклад в реконструкцию нашего исторического наследия взяла на себя Италия. Они очень профессиональные в этом направлении".

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Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский 9 января вечером прибыл в Италию, чтобы встретиться с премьер-министром страны Джорджой Мелони и президентом Серджо Матареллой.
  • Встреча Зеленского с Мелони состоится сразу после заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). Во время нее, глава Минобороны Рустем Умеров пообщался со своим итальянским коллегой относительно ракет для систем ПВО, которые Италия может предоставить Украине.

ЗеленскийПВОИталиявосстановление
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