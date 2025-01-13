Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
⭐️ Пройдіть опитування читачів УП ⭐️

Росіяни просунулися в низці населених пунктів Донеччини – DeepState

Іван Д'яконовПонеділок, 13 січня 2025, 02:35
Росіяни просунулися в низці населених пунктів Донеччини – DeepState
Мапа: DeepState

В ніч на 13 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ поблизу восьми населених пунктів Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного".

Реклама:

Передісторія:

  • Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ. 
  • Це означає, що росіяни повністю заблокували трасу Межова-Покровськ – важливу логістичну артерію Сил оборони, що сполучала Дніпропетровщину з Покровськом.
  • Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про посилення обстрілів міста російськими військами. За словами Добряка, російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.
  • У Торецьку Донецької області тривають запеклі бої. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.
  • 7 січня Deepstate повідомив, що майже все Курахове на Донеччині окуповане російськими військами й це дає можливість росіянам просуватися на захід.

Донецька областьокупаціявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп пообіцяв бути миротворцем
фотоBihus.Info: Суддя Верховного суду живе у маєтку за мільйон доларів з лісом і озерами
Трамп став президентом США удруге
фотоУ Києві на СТО відкрили стрілянину з автомата: патрульні затримали підозрюваного
ЗМІ дізнались, які рішення ухвалить Трамп на посаді президента США в першу чергу
фото, відеоБайден зустрів Трампа на ґанку Білого дому і поділився прощальним селфі
Усі новини...
Донецька область
Українські військові знищують командні пункти російської армії на Донеччині – ISW
Генштаб: ЗСУ уразили командний пункт ворога у Новогродівці
Окупанти переодягнулися у цивільних в Торецьку, що є воєнним злочином – військові
Останні новини
21:02
Економічні новини 20 січня: відновлення реєстрів Мін'юсту, Bitcoin оновив історичний максимум
20:51
Арештовані активи скерують на реабілітацію українських військових: підписано Меморандум
20:42
Трамп пообіцяв бути миротворцем
20:41
Корейські компанії запатентували дешевшу технологію укладання асфальту в Україні
20:41
Пропаганда для молоді й нагороди від Путіна: як російські психологи підтримують війну проти України
20:11
Трамп заявив, що в офіційній політиці США існуватиме тільки дві статі: чоловіча та жіноча
20:11
фотоBihus.Info: Суддя Верховного суду живе у маєтку за мільйон доларів з лісом і озерами
20:10
"Двоє дітей втратили батьків": внаслідок обстрілу Києва загинуло подружжя з Вінниччини
19:44
Єврокомісія розробляє план повного припинення імпорту російського газу
19:43
Зеленський привітав Трампа з поверненням у Білий дім
Усі новини...
Реклама:
Реклама: