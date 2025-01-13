Росіяни просунулися в низці населених пунктів Донеччини – DeepState
Понеділок, 13 січня 2025, 02:35
В ніч на 13 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ поблизу восьми населених пунктів Донецької області.
Джерело: DeepState
Дослівно: "Ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Янтарному, Нововасилівці, біля Єлизаветівки, Зеленого, Звірового та Котлиного".
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Передісторія:
- Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ.
- Це означає, що росіяни повністю заблокували трасу Межова-Покровськ – важливу логістичну артерію Сил оборони, що сполучала Дніпропетровщину з Покровськом.
- Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про посилення обстрілів міста російськими військами. За словами Добряка, російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.
- У Торецьку Донецької області тривають запеклі бої. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.
- 7 січня Deepstate повідомив, що майже все Курахове на Донеччині окуповане російськими військами й це дає можливість росіянам просуватися на захід.