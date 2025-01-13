Россияне продвинулись в ряде населенных пунктов Донецкой области – DeepState

В ночь на 13 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, у Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлино".

Реклама:

Предыстория: