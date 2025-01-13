Россияне продвинулись в ряде населенных пунктов Донецкой области – DeepState
Понедельник, 13 января 2025, 02:35
В ночь на 13 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, у Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлино".
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Предыстория:
- Российская армия обходит Покровск с юга и приближается к Днепропетровщине. Сейчас россияне движутся в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая-Покровск.
- Это означает, что россияне полностью заблокировали трассу Межевая-Покровск – важную логистическую артерию Сил обороны, которая соединяла Днепропетровскую область с Покровском.
- Председатель Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил об усилении обстрелов города российскими войсками. По словам Добряка, российские войска находятся на расстоянии менее трех километров от города.
- В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.
- 7 января Deepstate сообщил, что почти все Курахово в Донецкой области оккупировано российскими войсками и это дает возможность россиянам продвигаться на запад.