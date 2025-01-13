Рада знову розглядатиме законопроєкт про покарання журналістів за оприлюднення інформації з реєстрів

До порядку денного Верховної Ради знову включили законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за оприлюднення інформації з реєстрів, розкритикований журналістами.

Джерело: голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин у Telegram

Пряма мова: "Біг по граблях: продовження.



Законопроєкт 10242, щодо посилення кримінальної відповідальності за оприлюднення інформації з реєстрів, який медіаспільнота розкритикувала ще минулого року, знову в порядку денному Верховної Ради".

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Деталі: За словами Юрчишина, на пропозицію комітету з питань свободи слова, провести консультації з журналістами та медіа-експертами, представники більшості не відповіли.

Тобто, опосередковано підтвердили, що законопроєкт потрібен лише для того, щоб закрити можливість розслідувачам ставити незручні питання про зловживання влади.

Юрчишин обіцяє, що з Ярославом Железняком та колегами з Фракції "Голос" у Верховній Раді влони ставитимуть всі свої правки на підтвердження.

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