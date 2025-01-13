Рада знову розглядатиме законопроєкт про покарання журналістів за оприлюднення інформації з реєстрів
До порядку денного Верховної Ради знову включили законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за оприлюднення інформації з реєстрів, розкритикований журналістами.
Джерело: голова парламентського комітету з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин у Telegram
Пряма мова: "Біг по граблях: продовження.
Законопроєкт 10242, щодо посилення кримінальної відповідальності за оприлюднення інформації з реєстрів, який медіаспільнота розкритикувала ще минулого року, знову в порядку денному Верховної Ради".
Деталі: За словами Юрчишина, на пропозицію комітету з питань свободи слова, провести консультації з журналістами та медіа-експертами, представники більшості не відповіли.
Тобто, опосередковано підтвердили, що законопроєкт потрібен лише для того, щоб закрити можливість розслідувачам ставити незручні питання про зловживання влади.
Юрчишин обіцяє, що з Ярославом Железняком та колегами з Фракції "Голос" у Верховній Раді влони ставитимуть всі свої правки на підтвердження.
Передісторія:
- 2 грудня 2024 року Медіарух і правозахисні організації України закликали народних депутатів України не ухвалювати законопроєкт №10242 про відповідальність за публікування даних із реєстрів у його нинішній редакції. На їхню думку, він створює загрози для свободи слова, захисту журналістських джерел і викривачів корупції.
- Документ передбачає зміни до Кримінального кодексу України, зокрема встановлення відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або поширення інформації з публічних електронних реєстрів, а також посилення покарання під час воєнного стану за злочини у сфері використання інформаційно-комунікаційних систем.
- Законопроєкт був зареєстрований у парламенті 9 листопада 2023 року й наразі готується до повторного другого читання.
- 4 грудня Верховна Рада не проголосувала за законопроєкт №10242.