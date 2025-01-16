Тамбовську область РФ атакували дрони – соцмережі

Російські пабліки повідомили про масовий наліт нібито українських дронів на Тамбовську область РФ.

Джерело: Telegram-канали Mash, Shot, місцеві пабліки

Дослівно Mash: "Масовий наліт українських дронів на Тамбовську область. Попередньо, всі летіли в бік порохового заводу недалеко від села Кузьмино-Гать".

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Деталі: Місцеві жителі повідомили, що бачили кілька БпЛА літакового типу, чули роботу ППО і помітили спалахи в небі.

Оновлено: Вранці МІноборони Росії повідомило, шр над Тамбовською областю нібито збили три БпЛА.

Нагадаємо: У Воронезькій області РФ місцева влада в середу ввечері повідомила про атаку безпілотників на нафтобазу.