Тамбовську область РФ атакували дрони – соцмережі
Четвер, 16 січня 2025, 00:54
Російські пабліки повідомили про масовий наліт нібито українських дронів на Тамбовську область РФ.
Джерело: Telegram-канали Mash, Shot, місцеві пабліки
Дослівно Mash: "Масовий наліт українських дронів на Тамбовську область. Попередньо, всі летіли в бік порохового заводу недалеко від села Кузьмино-Гать".
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Деталі: Місцеві жителі повідомили, що бачили кілька БпЛА літакового типу, чули роботу ППО і помітили спалахи в небі.
Оновлено: Вранці МІноборони Росії повідомило, шр над Тамбовською областю нібито збили три БпЛА.
Нагадаємо: У Воронезькій області РФ місцева влада в середу ввечері повідомила про атаку безпілотників на нафтобазу.