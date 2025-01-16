Тамбовскую область РФ атаковали дроны – соцсети
Четверг, 16 января 2025, 00:54
Российские паблики сообщили о массовом налете якобы украинских дронов на Тамбовскую область РФ.
Источник: Telegram-каналы Mash, Shot, местные паблики
Дословно Mash: "Массовый налет украинских дронов на Тамбовскую область. Предварительно, все летели в сторону порохового завода недалеко от села Кузьмино-Гать".
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Детали: Местные жители сообщили, что видели несколько БпЛА самолетного типа, слышали работу ПВО и заметили вспышки в небе.
Обновлено: Утром Минобороны России сообщило, что над Тамбовской областью якобы сбили три БпЛА.
Напомним: В Воронежской области РФ местные власти в среду вечером сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу.