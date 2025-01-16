Росіяни окупували Нескучне, кільце навколо Великої Новосілки стискається

За даними аналітиків DeepState, ворог окупував Нескучне та просунувся в низці населених пунктів на Донеччині.

Джерело: DeepState

Деталі: Разом з тим, повідомляє DeepState, Сили Оборони України відновили положення біля Успенівки Донецької області.

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Дослівно: "Ворог окупував Нескучне, а також просунувся у Времівці, Торецьку, Котлиному, біля Удачного, Янтарного, Нововасилівки, Сухих Ялів".

Чому це важливо: Нескучне – передостанній населений пункт перед селищем Велика Новосілка, яке є ціллю росіян на цьому напрямку фронту. Від наближення до Великої Новосілки росіян тепер відокремлює лише малесеньке село Времівка. Відстань між крайніми точками напівоточення Великої Новосілки складає 6 кілометрів.

Довідково: Нескучне – село Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області в Україні. Село розташоване на лівому березі річки Мокрі Яли. Відстань до центру громади становить близько 5 км і проходить автошляхом місцевого значення.

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Що передувало: Повідомлялося, що російська армія, яка з осені 2024 року просувається під Великою Новосілкою, що на Донеччині, та намагається її оточити, готується штурмувати населений пункт.