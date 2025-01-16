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Россияне оккупировали Нескучное, кольцо вокруг Великой Новоселки сжимается

Ольга Глущенко, Ольга КириленкоЧетверг, 16 января 2025, 01:14
Россияне оккупировали Нескучное, кольцо вокруг Великой Новоселки сжимается
карта DeepState

По данным аналитиков DeepState, враг оккупировал Нескучное и продвинулся в ряде населенных пунктов в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: Вместе с тем, сообщает DeepState, Силы Обороны Украины восстановили положение у Успеновки Донецкой области.

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Дословно: "Враг оккупировал Нескучное, а также продвинулся во Временке, Торецке, Котлино, у Удачного, Янтарного, Нововасильевки, Сухих Ялов".

Почему это важно: Нескучное – предпоследний населенный пункт перед поселком Великая Новоселка, который является целью россиян на этом направлении фронта. От приближения к Великой Новоселке россиян теперь отделяет лишь маленькое село Времовка. Расстояние между крайними точками полуокружения Великой Новоселки составляет 6 километров.

Справка: Нескучное – село Великоновоселковской поселковой громада Волновахского района Донецкой области в Украине. Село расположено на левом берегу реки Мокрые Ялы. Расстояние до центра громады составляет около 5 км и проходит по автодороге местного значения.

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Что предшествовало: Сообщалось, что российская армия, которая с осени 2024 года продвигается под Великой Новоселкой, что в Донецкой области, и пытается ее окружить, готовится штурмовать населенный пункт.

Донецкая областьвойнаоккупация
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