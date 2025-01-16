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Пожежу на нафтобазі під російським Воронежем гасять десятки машин і 2 пожежних потяги – влада

Ірина БалачукЧетвер, 16 січня 2025, 07:58
Пожежу на нафтобазі під російським Воронежем гасять десятки машин і 2 пожежних потяги – влада
Фото з Telegram Олександра Гусєва

Пожежу на нафтобазі в Лискинському районі Воронезької області РФ, яку напередодні атакували безпілотники, гасили всю ніч і станом на ранок боротьба з вогнем триває, повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.

Джерело: Гусєв у Telegram

Деталі: За словами російського чиновника, минулої ночі територію трьох районів Воронезької області атакували "понад 10 БПЛА", і "більша частина з них припала на нафтобазу в Лискинському районі".

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Пряма мова Гусєва: "На початковому етапі гасіння пожежі ускладнювала загроза повторних атак на об'єкт. Наразі з вогнем на кількох резервуарах борються посилені пожежні розрахунки: десятки одиниць техніки і два пожежних потяги. Направлено додаткові сили з двох сусідніх регіонів".

Глава регіону запевняє, що постраждалих немає і що майно громадян не постраждало.

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Росіяпожежабезпілотники
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