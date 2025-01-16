Пожежу на нафтобазі під російським Воронежем гасять десятки машин і 2 пожежних потяги – влада
Пожежу на нафтобазі в Лискинському районі Воронезької області РФ, яку напередодні атакували безпілотники, гасили всю ніч і станом на ранок боротьба з вогнем триває, повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.
Джерело: Гусєв у Telegram
Деталі: За словами російського чиновника, минулої ночі територію трьох районів Воронезької області атакували "понад 10 БПЛА", і "більша частина з них припала на нафтобазу в Лискинському районі".
Пряма мова Гусєва: "На початковому етапі гасіння пожежі ускладнювала загроза повторних атак на об'єкт. Наразі з вогнем на кількох резервуарах борються посилені пожежні розрахунки: десятки одиниць техніки і два пожежних потяги. Направлено додаткові сили з двох сусідніх регіонів".
Глава регіону запевняє, що постраждалих немає і що майно громадян не постраждало.
Передісторія:
- Пізно ввечері 15 січня місцева влада повідомила про атаку безпілотників на нафтобазу у Воронезькій області РФ.
- 14 січня Служба безпеки України та Сили оборони уразили склади боєприпасів на аеродромі "Енгельс", що в Саратовській області РФ, Алексінський хімкомбінат в Тульській області РФ та Саратовський нафтопереробний завод. Також були прямі влучання ракет по Брянському хімічному заводу.