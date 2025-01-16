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Пожар на нефтебазе под российским Воронежем тушат десятки машин и 2 пожарных поезда – власти

Ирина БалачукЧетверг, 16 января 2025, 07:58
Пожар на нефтебазе под российским Воронежем тушат десятки машин и 2 пожарных поезда – власти
Фото из Telegram Александра Гусева

Пожар на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области РФ, которую накануне атаковали беспилотники, тушили всю ночь и по состоянию на утро борьба с огнем продолжается, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Гусев в Telegram

Детали: По словам российского чиновника, минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали "более 10 БПЛА", и "большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе".

Прямая речь Гусева: "На первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. В настоящий момент с огнем на нескольких резервуарах борются усиленные пожарные расчеты: десятки единиц техники и два пожарных поезда. Направлены дополнительные силы из двух соседних регионов".

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Глава региона уверяет, что пострадавших нет и что имущество граждан не пострадало.

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Росcияпожарбеспилотники
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