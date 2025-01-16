Росіяни атакували Антонівку: 1 людину убили, ще 1 поранили

Уночі 16 січня російські окупанти атакували дронами Антонівку на Херсонщині, внаслідок чого один чоловік загинув та ще один дістав поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова очільника області: "Опівночі російські війська атакували з БпЛА Антонівку. Цей ворожий удар обірвав життя 37-річного місцевого жителя. Ще один чоловік, 33 роки, дістав вибухову травму, уламкові поранення ніг та забій голови. Потерпілого шпиталізували".

Реклама:

Деталі: Прокудін також розповів, що у лікарні помер 53-річний херсонець, який напередодні опівдні постраждав через атаку ворожого дрона у Херсоні.

"Лікарі робили все можливе, аби врятувати його життя, але поранення виявилася надто важкими", – підсумував голова ОВА.

Читайте також: Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів

РЕКЛАМА:

Передісторія: