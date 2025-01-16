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Росіяни атакували Антонівку: 1 людину убили, ще 1 поранили

Ірина БалачукЧетвер, 16 січня 2025, 08:23
Росіяни атакували Антонівку: 1 людину убили, ще 1 поранили
Дрон, яким окупанти атакували мешканців Херсонщини. Фото ілюстративне. Фото надане УП місцевими жителями

Уночі 16 січня російські окупанти атакували дронами Антонівку на Херсонщині, внаслідок чого один чоловік загинув та ще один дістав поранення.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова очільника області: "Опівночі російські війська атакували з БпЛА Антонівку. Цей ворожий удар обірвав життя 37-річного місцевого жителя. Ще один чоловік, 33 роки, дістав вибухову травму, уламкові поранення ніг та забій голови. Потерпілого шпиталізували".

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Деталі: Прокудін також розповів, що у лікарні помер 53-річний херсонець, який напередодні опівдні постраждав через атаку ворожого дрона у Херсоні.

"Лікарі робили все можливе, аби врятувати його життя, але поранення виявилася надто важкими", – підсумував голова ОВА.

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