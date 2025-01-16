Росіяни атакували Антонівку: 1 людину убили, ще 1 поранили
Уночі 16 січня російські окупанти атакували дронами Антонівку на Херсонщині, внаслідок чого один чоловік загинув та ще один дістав поранення.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Пряма мова очільника області: "Опівночі російські війська атакували з БпЛА Антонівку. Цей ворожий удар обірвав життя 37-річного місцевого жителя. Ще один чоловік, 33 роки, дістав вибухову травму, уламкові поранення ніг та забій голови. Потерпілого шпиталізували".
Деталі: Прокудін також розповів, що у лікарні помер 53-річний херсонець, який напередодні опівдні постраждав через атаку ворожого дрона у Херсоні.
"Лікарі робили все можливе, аби врятувати його життя, але поранення виявилася надто важкими", – підсумував голова ОВА.
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Передісторія:
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Росіяни щоденно атакують мирних мешканців Херсонщини. Місцева влада кожен день повідомляє про убитих чи поранених внаслідок скидання росіянами вибухівки з безпілотників.
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Раніше видання Financial Times повідомило, що Росія тренує операторів дронів-камікадзе на цивільному населенні України.