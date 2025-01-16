Россияне атаковали Антоновку: 1 человека убили, еще 1 ранили

Ночью 16 января российские оккупанты атаковали дронами Антоновку на Херсонщине, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "В полночь российские войска атаковали с БПЛА Антоновку. Этот вражеский удар оборвал жизнь 37-летнего местного жителя. Еще один мужчина, 33 года, получил взрывную травму, осколочные ранения ног и ушиб головы. Пострадавшего госпитализировали".

Реклама:

Детали: Прокудин также рассказал, что в больнице умер 53-летний херсонец, который накануне в полдень пострадал из-за атаки вражеского дрона в Херсоне.

"Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но ранения оказалась слишком тяжелыми", – подытожил глава ОВА.

Читайте также: Сафари на людей: в Херсоне российские военные массово атакуют гражданских с дронов

РЕКЛАМА:

Предыстория: