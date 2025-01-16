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Россияне атаковали Антоновку: 1 человека убили, еще 1 ранили

Ирина БалачукЧетверг, 16 января 2025, 08:23
Россияне атаковали Антоновку: 1 человека убили, еще 1 ранили
Дрон, которым оккупанты атаковали жителей Херсонщины. Фото иллюстративное. Фото предоставлено УП местными жителями

Ночью 16 января российские оккупанты атаковали дронами Антоновку на Херсонщине, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь главы области: "В полночь российские войска атаковали с БПЛА Антоновку. Этот вражеский удар оборвал жизнь 37-летнего местного жителя. Еще один мужчина, 33 года, получил взрывную травму, осколочные ранения ног и ушиб головы. Пострадавшего госпитализировали".

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Детали: Прокудин также рассказал, что в больнице умер 53-летний херсонец, который накануне в полдень пострадал из-за атаки вражеского дрона в Херсоне.

"Врачи делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, но ранения оказалась слишком тяжелыми", – подытожил глава ОВА.

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