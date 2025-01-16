Порошенко ще раз розповів, хто "здриснув" з Києва 24 лютого: 75% міністрів і депутатів

П’ятий президент і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко розповів, що в лютому 2024 року з Києва втекли 75% міністрів і депутатів, а також керівництво правоохоронних органів.

Джерело: Порошенко в інтерв’ю "Суспільному"

Деталі: Порошенко сказав, що має нагоду вперше прокоментувати свої слова про те, що "влада здриснула з Києва" на початку повномасштабного вторгнення.

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Пряма мова: "Влада це не лише Зеленський, а ми – це не лише Порошенко. Влада – це 75% уряду, міністрів, яких не було в Києві… Зеленський був в Києві, я його бачив.

Але 75% міністрів були поза Києвом і це було злочинно. Я був в Києві і категорично заперечив, що ми будемо проводити засідання парламенту за межами будинку Верховної Ради. Але 75% депутатів приїжджало з західної України, або з-за кордону лише на сесію. І були такі спеціальні депутатські потяги, які привозили на засідання і тут же увозили депутатів. Це влада і от ця влада здриснула".

Деталі: Порошенко також сказав, що керівництво Офісу генерального прокурора було тоді у Хмельницькому. Також у Києві, за його словами, не було керівництва Служби безпеки України та інших правоохоронних органів. "Вони попалили справи і здриснули з Києва", - сказав Порошенко.

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Передісторія:

В жовтні 2024 року Порошенко в інтерв’ю телеканалу "Прямий" заявив, що у перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого захищав Київ зі зброєю в руках, доки, за його словами, влада втекла зі столиці.

"І я тут, зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва, ми сформували батальйони, і в рамках 206 батальйону ми забезпечили евакуацію з Бучі, Гостомеля, Ірпеня, блокпости, роздача зброї, і, врешті-решт, захист Києва від російських загарбників", - сказав він.

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