Порошенко еще раз рассказал, кто "удрал" из Киева 24 февраля: 75% министров и депутатов

Пятый президент и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко рассказал, что в феврале 2024 года из Киева сбежали 75% министров и депутатов, а также руководство правоохранительных органов.

Источник: Порошенко в интервью "Суспільному"

Детали: Порошенко сказал, что имеет возможность впервые прокомментировать свои слова о том, что "власть удрала из Киева" в начале полномасштабного вторжения.

Реклама:

Прямая речь: "Власть это не только Зеленский, а мы – это не только Порошенко. Власть – это 75% правительства, министров, которых не было в Киеве... Зеленский был в Киеве, я его видел.

Но 75% министров были вне Киева и это было преступно. Я был в Киеве и категорически возразил, что мы будем проводить заседания парламента за пределами здания Верховной Рады. Но 75% депутатов приезжали с западной Украины, или из-за рубежа только на сессию. И были такие специальные депутатские поезда, которые привозили на заседание и тут же увозили депутатов. Это власть и вот эта власть удрала".

Детали: Порошенко также сказал, что руководство Офиса генерального прокурора было тогда в Хмельницком. Также в Киеве, по его словам, не было руководства Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов. "Они сожгли дела и сбежали из Киева", - сказал Порошенко.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

В октябре 2024 года Порошенко в интервью телеканалу "Прямой" заявил, что в первые часы полномасштабного вторжения 24 февраля защищал Киев с оружием в руках, пока, по его словам, власть сбежала из столицы.

"И я здесь, с оружием в руках, когда вся власть удрала из Киева, мы сформировали батальоны, и в рамках 206 батальона мы обеспечили эвакуацию из Бучи, Гостомеля, Ирпеня, блокпосты, раздача оружия, и, в конце концов, защита Киева от российских захватчиков", - сказал он.

Читайте также: Три самых длинных дня февраля. Как началась большая война, в которую никто не верил