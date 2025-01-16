У Зеленського пообіцяли, що українцям за кордоном видадуть всі "застряглі" паспорти
Четвер, 16 січня 2025, 18:19
Українське Державне підприємство "Документ" видасть усі "застряглі" паспорти за кордоном, зокрема у Польщі для 80 тисяч українців.
Джерело: повідомлення заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук
Пряма мова: "Учора у Варшаві президент Зеленський зустрівся з українською громадою. Серед іншого обговорювали питання видачі паспортів ДП "Документ". Лише в Польщі йдеться про понад 80 тисяч громадян, які давно чекають на свої документи.
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Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі - всюди, де вони "застрягли".
Передісторія:
- У квітні 2024 року український уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років.
- Пізніше видачу паспортів відновили, але за умови наявності оновлених даних і військово-облікового документу.