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У Зеленського пообіцяли, що українцям за кордоном видадуть всі "застряглі" паспорти

Олександр ШумілінЧетвер, 16 січня 2025, 18:19
У Зеленського пообіцяли, що українцям за кордоном видадуть всі застряглі паспорти
Фото: Getty Images

Українське Державне підприємство "Документ" видасть усі "застряглі" паспорти за кордоном, зокрема у Польщі для 80 тисяч українців. 

Джерело: повідомлення заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук

Пряма мова: "Учора у Варшаві президент Зеленський зустрівся з українською громадою. Серед іншого обговорювали питання видачі паспортів ДП "Документ". Лише в Польщі йдеться про понад 80 тисяч громадян, які давно чекають на свої документи.

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Президент питання вирішив. Паспорти будуть видані. І не тільки в Польщі - всюди, де вони "застрягли".

Передісторія:

  • У квітні 2024 року український уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років.
  • Пізніше видачу паспортів відновили, але за умови наявності оновлених даних і військово-облікового документу.

Зеленськийпаспорт
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