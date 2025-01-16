У Зеленского пообещали, что украинцам за рубежом выдадут все "застрявшие" паспорта

Украинское Государственное предприятие "Документ" выдаст все "застрявшие" паспорта за рубежом, в частности в Польше для 80 тысяч украинцев.

Источник: сообщение заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук

Прямая речь: "Вчера в Варшаве президент Зеленский встретился с украинской общиной. Среди прочего обсуждали вопрос выдачи паспортов ГП "Документ". Только в Польше речь идет о более 80 тысячах граждан, которые давно ждут свои документы.

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Президент вопрос решил. Паспорта будут выданы. И не только в Польше - везде, где они "застряли".

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