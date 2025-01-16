Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У Зеленского пообещали, что украинцам за рубежом выдадут все "застрявшие" паспорта

Александр ШумилинЧетверг, 16 января 2025, 18:19
У Зеленского пообещали, что украинцам за рубежом выдадут все застрявшие паспорта
Фото: Getty Images

Украинское Государственное предприятие "Документ" выдаст все "застрявшие" паспорта за рубежом, в частности в Польше для 80 тысяч украинцев.

Источник: сообщение заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук

Прямая речь: "Вчера в Варшаве президент Зеленский встретился с украинской общиной. Среди прочего обсуждали вопрос выдачи паспортов ГП "Документ". Только в Польше речь идет о более 80 тысячах граждан, которые давно ждут свои документы.

Реклама:

Президент вопрос решил. Паспорта будут выданы. И не только в Польше - везде, где они "застряли".

Предыстория:

  • В апреле 2024 года украинское правительство запретило выдавать паспорт гражданина Украины или загранпаспорт украинским мужчинам за рубежом в возрасте от 18 до 60 лет.
  • Позже выдачу паспортов восстановили, но при условии наличия обновленных данных и военно-учетного документа.

Зеленскийпаспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ
Все новости...
Зеленский
Зеленский показал премьеру Великобритании украинские беспилотники
Фицо заявил, что Словакия согласовывает с Зеленским дату встречи
Зеленский: Расходы на обеспечение Сил обороны в 2024 году составили $100 млрд
Последние новости
03:14
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
02:37
Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций
01:57
Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны
00:58
Politico: США останавливают помощь Украине на 90 дней
00:22
NAVI вышли в полуфинал престижного турнира по Counter-Strike 2 в Дании
23:59
Ницца объявила ограничения на круизные лайнеры
23:50
Украинский фильм "Фарфоровая война" – среди номинантов на "Оскар". Рассказываем, о чём он
23:49
В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для "ограниченно годных"
23:31
Кандидата в президенты Польши обвинили во лжи об использовании служебного жилья
23:16
В США официально переименовали Мексиканский залив в Американский
Все новости...
Реклама:
Реклама: