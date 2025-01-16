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Стефанчук заявив, що підписував відрядження Порошенку до Брюсселя з 11 до 15 січня

Станіслав ПогоріловЧетвер, 16 січня 2025, 18:18
Стефанчук заявив, що підписував відрядження Порошенку до Брюсселя з 11 до 15 січня
Руслан Стефанчук, фото: Facebook

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що підписував відрядження для п’ятого президента і лідер партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, який просив відрядити його до Брюсселя на засідання Європейської народної партії "з урахування логістики" з 11 до 15 січня.

Джерело: Стефанчук у Facebook

Пряма мова Стефанчука: "Із подивом сьогодні почув інформацію про те, що народний депутат України Петро Порошенко вчора ввечері вирушив у відрядження на зустріч із лідером Європейської народної партії (European People's Party, ЕРР), але його не випустили за кордон".

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Деталі: За словами Стефанчука, Порошенко мав підписане головою ВРУ відрядження на засідання політичної асамблеї Європейської народної партії, яке відбувалося 13 - 14 січня у Брюсселі.

"З урахуванням логістики народний депутат у своїй заяві попросив відрядити його з 11 січня (дата виїзду) до 15 січня (дата повернення)", - зазначив він.

Стефанчук припустив, що, напевно, Порошенко "самостійно прийняв рішення не їхати у це відрядження". Про це, вважає голова ВРУ, свідчить його реєстрація та фактична присутність у залі засідань Верховної Ради упродовж днів, на які було заплановане відрядження.

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"З юридичної точки зору, відрядження не просто надає можливість виїхати з України у певні дні, а повинно мати правову мету. Тому причина та правова мета, з якою народному депутату України Петру Порошенку знадобилося вчора ввечері, 15 січня, виїхати за межі України нібито на засідання політичної асамблеї Європейської народної партії, яке завершилося напередодні, 14 січня, о 13 годині, мені невідома", - повідомив Стефанчук.

Стефанчук також оприлюднив запрошення для Петра Порошенка за засідання Європейської народної партії.

 

Що було раніше: Перед цим п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що "за вказівкою керівника служби безпеки президента" його вкотре не випустили у відрядження у Брюссель, де він, за його словами, мав зустрітися з лідером Європейської народної партії Манфредом Вебером.

Передісторія:

  • 1 грудня 2023 року Порошенко повідомив, що прикордонники не випустили його у відрядження за кордон, до Польщі та США та назвав це "антиукраїнською диверсією".
  • За його словами, у Польщі та США у нього були заплановані десятки зустрічей. З поляками він мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні, а з американцями  про забезпечення фінансування воєнної допомоги.
  • Речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Українській правді" повідомив, що прикордонники відмовили у виїзді п’ятому президенту України народному депутату Петру Порошенку через те, що його відрядження скасоване Верховною Радою.
  • У 2022 році Порошенка також не випускали за кордон. Тоді лише 30 травня Порошенко з третьої спроби перетнув кордон України з Польщею. Підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники називали "проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документа"  не зчитувався QR код.

ПорошенкоСтефанчук
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