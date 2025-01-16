Стефанчук заявил, что подписывал командировку Порошенко в Брюссель с 11 по 15 января

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что подписывал командировку для пятого президента и лидер партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, который просил откомандировать его в Брюссель на заседание Европейской народной партии "с учетом логистики" с 11 по 15 января.

Источник: Стефанчук в Facebook

Прямая речь Стефанчука: "С удивлением сегодня услышал информацию о том, что народный депутат Украины Петр Порошенко вчера вечером отправился в командировку на встречу с лидером Европейской народной партии (European People's Party, ЕРР), но его не выпустили за границу".

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Детали: По словам Стефанчука, Порошенко имел подписанную главой ВРУ командировку на заседание политической ассамблеи Европейской народной партии, которое проходило 13 - 14 января в Брюсселе.

"С учетом логистики народный депутат в своем заявлении попросил откомандировать его с 11 января (дата выезда) до 15 января (дата возвращения)", - отметил он.

Стефанчук предположил, что, наверное, Порошенко "самостоятельно принял решение не ехать в эту командировку". Об этом, считает председатель ВРУ, свидетельствует его регистрация и фактическое присутствие в зале заседаний Верховной Рады в течение дней, на которые была запланирована командировка.

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"С юридической точки зрения, командировка не просто предоставляет возможность выехать из Украины в определенные дни, а должна иметь правовую цель. Поэтому причина и правовая цель, с которой народному депутату Украины Петру Порошенко понадобилось вчера вечером, 15 января, выехать за пределы Украины якобы на заседание политической ассамблеи Европейской народной партии, которое завершилось накануне, 14 января, в 13 часов, мне неизвестна", - сообщил Стефанчук.

Стефанчук также обнародовал приглашение для Петра Порошенко на заседание Европейской народной партии.

Что предшествовало: Перед этим пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что "по указанию руководителя службы безопасности президента" его в очередной раз не выпустили в командировку в Брюссель, где он, по его словам, должен был встретиться с лидером Европейской народной партии Манфредом Вебером.

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