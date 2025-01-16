Умєров: Черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України
Міністр оборони Рустем Умєров під час візиту його італійського колеги Гвідо Крозетто до Києва заявив, що до України надійде черговий пакет допомоги від Італії.
Джерело: Умєров у Facebook
Пряма мова Умєрова: "Головна новина – черговий пакет військової допомоги від Італії вже прямує до України. Це сучасне озброєння, яке допоможе нашим воїнам завдавати потужних ударів по ворогу. Ми також обговорили об’єднання зусиль у сфері оборонної промисловості. Плануємо запуск спільних підприємств та інші ініціативи для максимальної підтримки нашого оборонного комплексу".
Деталі: За словами Умєрова, також очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов поділився з італійськими колегами актуальною інформацією про ситуацію на полі бою та наміри противника, а головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив пріоритетні потреби армії.
Крозетто підтвердив рішучу підтримку України з боку Італії та наголосив на важливості розширення формату "Рамштайн".
Що передувало:
Крозетто приїхав до Києва з офіційним візитом 16 січня. У нього була запланована низка зустрічей.