Умеров: Очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину

Министр обороны Рустем Умеров во время визита его итальянского коллеги Гвидо Крозетто в Киев заявил, что в Украину поступит очередной пакет помощи от Италии.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь Умерова: "Главная новость – очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину. Это современное вооружение, которое поможет нашим воинам наносить мощные удары по врагу. Мы также обсудили объединение усилий в сфере оборонной промышленности. Планируем запуск совместных предприятий и другие инициативы для максимальной поддержки нашего оборонного комплекса".

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Детали: По словам Умерова, также глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов поделился с итальянскими коллегами актуальной информацией о ситуации на поле боя и намерениях противника, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский очертил приоритетные потребности армии.

фото с facebook умерова

Крозетто подтвердил решительную поддержку Украины со стороны Италии и подчеркнул важность расширения формата "Рамштайн".

Что предшествовало:

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Крозетто приехал в Киев с официальным визитом 16 января. У него был запланирован ряд встреч.