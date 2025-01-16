Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Умеров: Очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину

Татьяна ОлейникЧетверг, 16 января 2025, 22:39
Умеров: Очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину
Фото со страницы Умерова

Министр обороны Рустем Умеров во время визита его итальянского коллеги Гвидо Крозетто в Киев заявил, что в Украину поступит очередной пакет помощи от Италии.

Источник: Умеров в Facebook

Прямая речь Умерова: "Главная новость – очередной пакет военной помощи от Италии уже направляется в Украину. Это современное вооружение, которое поможет нашим воинам наносить мощные удары по врагу. Мы также обсудили объединение усилий в сфере оборонной промышленности. Планируем запуск совместных предприятий и другие инициативы для максимальной поддержки нашего оборонного комплекса".

Реклама:

Детали: По словам Умерова, также глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов поделился с итальянскими коллегами актуальной информацией о ситуации на поле боя и намерениях противника, а главнокомандующий ВСУ Александр Сырский очертил приоритетные потребности армии.

 
фото с facebook умерова

Крозетто подтвердил решительную поддержку Украины со стороны Италии и подчеркнул важность расширения формата "Рамштайн".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА:

Крозетто приехал в Киев с официальным визитом 16 января. У него был запланирован ряд встреч.

Умеров РустемИталияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генерала Галушкина повторно взяли под стражу: на этот раз без права на залог
Задержание генералов: оборонный комитет Рады напомнил о существовании боевого иммунитета в Украине
фотоВ Словакии начались массовые протесты против правительства Фицо
Суд арестовал мэра Ирпеня
Шмыгаль анонсировал построение 900 МВт мощностей генерации на 2025 год
Закупки оружия превратились в "Амазон": Умеров отказался продлить контракт с главой АОЗ
Все новости...
Умеров Рустем
ЦПК заявил, что Умеров хотел сделать Устинову директором АОЗ. Она говорит, что было два кандидата
Умеров заявил, что следующий "Рамштайн" уже согласовали на февраль
Умеров: Норвегия направит более 2 млрд евро на военную помощь Украине в 2025-м
Последние новости
03:14
США рассматривают возможность покупки оружия для Украины за счет замороженных российских активов
02:37
Ткаченко: Киевская городская военная администрация заменит руководителей районных госадминистраций
01:57
Безрукова заявила, что остается действующим руководителем АОЗ несмотря на решение Минобороны
00:58
Politico: США останавливают помощь Украине на 90 дней
00:22
NAVI вышли в полуфинал престижного турнира по Counter-Strike 2 в Дании
23:59
Ницца объявила ограничения на круизные лайнеры
23:50
Украинский фильм "Фарфоровая война" – среди номинантов на "Оскар". Рассказываем, о чём он
23:49
В ОП заявили, что будут продлевать срок прохождения повторного ВВК для "ограниченно годных"
23:31
Кандидата в президенты Польши обвинили во лжи об использовании служебного жилья
23:16
В США официально переименовали Мексиканский залив в Американский
Все новости...
Реклама:
Реклама: